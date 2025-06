Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki wystartuje 12 czerwca (czwartek) i potrwa do 15 czerwca (niedziela). To będą cztery dni koncertów, w których zgromadzona w amfiteatrze publiczność i widzowie przed telewizorami usłyszą różne wykonania i różne gatunki muzyczne.

Festiwal w Opolu 2025. Hip hop wraca na scenę

Jednym z nich, który po 20 latach wraca na festiwal w Opolu 2025 jest hip hop. To był rok 2002. Wtedy była taka koncepcja, by festiwal wyszedł w miasto. Wymyśliliśmy koncerty, które odbywały się na Placu Wolności: folkowy, klubowy i hip-hopowy. To nie było transmitowane na żywo, tylko potem odtwarzane - opowiada Marek Sierocki, dyrektor artystyczny festiwalu w rozmowie z Eska Rock.

Reklama

Koncert ten przyciągnął tłumy. Pamiętam ten dzień jak dziś. Wyszedłem z hotelu i widzę tłum młodych ludzi z plecaczkami podąża w stronę Placu Wolności. Trochę się baliśmy czy nie będzie jakichś rozrób, ale było bardzo spokojnie - mówi Sierocki.

Hip hop na festiwalu w Opolu 2025. Kiedy i gdzie emisja koncertu?

Koncert "Hip Hop. Jedno Podwórko" będzie drugim, który odbędzie się podczas pierwszego dnia festiwalu w Opolu 2025. Najpierw o godz. 20 na scenie pojawią się debiutanci. Koncert "Hip Hop. Jedno Podwórko" rozpocznie się o godz. 22.05.

Festiwal w Opolu 2025 transmitowany będzie przez TVP i TVP Polonia. Będzie go można również zobaczyć online na platformie VOD TVP – zarówno na stronie VOD.TVP.PL, jak i w aplikacji mobilnej TVP VOD.

Reklama

Festiwal w Opolu 2025. Koncert "Hip hop jedno podwórko". Kto wystąpi?

Kierownikiem artystycznym koncertu "Hip hop jedno podwórko" jest Vienio, który tworzy skład Molesta. Na scenie pojawią się takie zespoły jak: