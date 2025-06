"Ten niezwykły kamień milowy przywraca do łask jeden z najbardziej uwielbianych utworów i niezaprzeczalną ikonę kultury popularnej, blisko 50 lat po jego premierze w 1976 roku" – czytamy w informacji prasowej.

Komentarz Anni-Frid Lyngstad

Miliard razy! Miliard wyświetleń w YouTube! Jesteśmy zachwyceni, że tak wielu ludzi chce oglądać i słuchać "Dancing Queen', a na dodatek jest to jedna z około 300 piosenek, które osiągnęły ten wynik – mówi Anni-Frid Lyngstad (znana również jako Frida), jedna z założycielek ABBY.

"Dancing Queen" pozostaje kamieniem milowym w kulturze, który natychmiast wywołuje radość. Fakt, że ten rekord pojawia się prawie 50 lat po premierze utworu, jest dowodem na to, że YouTube odgrywa kluczową rolę w tworzeniu dziedzictwa muzycznych legend takich jak ABBA, które przetrwają wieki. Piosenka ma odbiorców z wielu pokoleń, co potwierdza jej status utworu legendarnego– przekonuje z kolei Dan Chalmers, dyrektor ds. muzyki w YouTube na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Europie.

Jaka jest historia "Dancing Queen"?

Utwór "Dancing Queen" został napisany przez Benny'ego Anderssona, Björna Ulvaeusa oraz Stiga Andersona i nagrany w Sztokholmie. Andersson i Ulvaeus byli również producentami utworu. Był to singiel promujący kultowy album ABBY "Arrival".

Najbardziej utkwił mi w pamięci moment, gdy Benny wrócił późno w nocy do domu po ciężkim dniu w studio, gdzie nagrał ścieżkę, która miała być podstawą utworu, do którego później Agnetha i ja dodamy nasze głosy. Płakałam, słuchając tego utworu, który już wtedy wydawał mi się po prostu doskonały. Wiedzieliśmy, że to będzie hit, bo uwielbiamy każdy szczegół tego nagrania. Z całego serca dziękujemy za podzielenie się z nami miłością do tej wyjątkowej piosenki i życzymy dalszej przyjemności z jej słuchania – wspomina Frida.

"Dancing Queen" na YouTube

Utwór został przesłany do YouTube w 2009 roku i od tego czasu był oglądany przez widzów z różnych krajów. Najwięcej wyświetleń pochodziło z Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii, Włoch, Filipin, Polski i Argentyny. To jeden ze 100 milionów utworów, które składają się na katalog muzyczny YouTube.

"Dancing Queen" to drugi najstarszy utwór, który osiągnął w YouTube miliard wyświetleń. Pierwszym pozostaje "Bohemian Rhapsody" zespołu Queen, wydany w 1975 roku.

Od 2009 roku zainteresowanie piosenką wzrosło dzięki ponownym wydaniom i powrotom zespołu. Największy skok nastąpił w sierpniu 2008 roku, gdy premierę miał pierwszy film "Mamma Mia!". Drugi najwyższy skok nastąpił w sierpniu 2018 roku, gdy zespół ABBA ogłosił, że po 35 latach nagrywa nową muzykę.

W ciągu ostatniego roku kanał ABBA w YouTube także zgromadził ponad miliard wyświetleń.

Na kanale znajduje się ponad 10 teledysków, które mają ponad 100 milionów wyświetleń, w tym "Gimme! Gimmie! Gimme!" (ponad 500 mln) i "Mamma Mia" (ponad 300 mln).

W ciągu ostatniego roku utwory ABBY, takie jak "Happy New Year", "Waterloo" czy "Dancing Queen", znalazły się na liście Top Songs na 20 rynkach.

W ciągu ostatniego roku najwięcej wyświetleń utworu "Dancing Queen" pochodziło od osób w wieku 25-34 lat (25 proc.), a następnie 35-44 lat (17 proc.) i 18–24 lat (16 proc.).