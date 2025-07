Top of the Top Festival to jedna z największych organizowanych latem imprez w Polsce. W tym roku festiwal stacji TVN będzie trwał cztery dni. Tegoroczna impreza będzie podzielona na cztery dni tematyczne. Nie zabraknie występów młodych artystów oraz największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Festiwal TVN w Sopocie. Kto wystąpi na scenie?

Widzowie oraz publiczność zgromadzona w sopockim amfiteatrze obejrzą koncerty takie jak "Gorączka Sopockiej Nocy" - z polskimi i zagranicznymi hitami, "Otwarta Scena" z piosenkami wykonawców sceny alternatywnej. Jeden z koncertów, który odbędzie się pod hasłem "Słowa mają moc" to występy takich znanych i uznanych gwiazd jak Ewa Bem, czy Grzegorz Kupczyk z zespołu Turbo.

Kult jedną z gwiazd festiwalu w Sopocie

Wśród gwiazd, które wystąpią na festiwalu w Sopocie organizowanym przez TVN będzie również Kult i jego lider Kazik Staszewski. Zespół wystąpi trzeciego dnia festiwalu.

"Bezkompromisowi, na swoich zasadach, od dekad idący pod prąd, bez zbędnych fajerwerków – ich siłą jest muzyka, teksty i energia, której nie da się podrobić" - można przeczytać w opisie przygotowanym przez organizatorów.

Fani krytykują zespół Kult. "No nie wierzę..."

Decyzja zespołu o występie na tej imprezie wywołała wśród fanów ogromne zaskoczenie. Nie przyjęli jej z entuzjazmem i zaczęli kpić z decyzji Kultu. W komentarzach przywołali fragment piosenki "12 groszy", w której Kazik Staszewski krytykuje tych, którzy uczestniczą w sopockim festiwalu.

Wpierw "Dezerter", potem radio, "Muzyczna Jedynka"/ Kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję/ I festiwal w Sopocie, jaki ochlaj i wyżerka/ Ile kasy dać dziadowi o zniszczonych nerkach - brzmi fragment piosenki, która nagrana została w 1997 roku. Fani w komentarzach byli bezlitośni. Nie zostawili na zespole Kult suchej nitki.

Z biegiem czasu poglądy ulegają zmianie... Kasa. A jak... ideały poszły się...; Cóż... Chyba ciężko iść przez całe życie prosto. Szkoda; Za rok... Eurowizja; "Co się tam pokazuje..." No nie wierzę. Świat się zmienia, teraz jeszcze czas na Chylińską, żeby przeprosiła nauczycieli po słynnych Fryderykach '96" - krytykowali.

W 2012 roku Kult wystąpił podczas festiwalu w Opolu. Ta decyzja również została skrytykowana przez fanów.