Autorem bitu do numeru „Lucky” jest Bez Struktury, natomiast za wideo odpowiada ekipa 3/4udgs LAB. Singiel znalazł się już we wszystkich najpopularniejszych serwisach z muzyką cyfrową, a za nieco ponad miesiąc dostępny będzie również na fizycznym nośniku. To za sprawą zbliżającej się premiery „Serca”, na którym znajdzie się obok pozostałych utworów ze wszystkich tegorocznych EP-ek Vixena oraz pozycji zupełnie nowych.

Płyta trafi do sprzedaży w drugiej połowie października.