Selena napisała utwór wraz z wieloletnimi współpracownikami – Julią Michaels, Justinem Tranterem, Mattiasem Larssonem i Robinem Fredrikssonem. Za produkcję odpowiada FINNEAS, brat Billie Eilish. Tak Gomez opowiada o nowym singlu:

„Lose You To Love Me” zostało zainspirowane wszystkim, co działo się w moim życiu po premierze ostatniego albumu. Postanowiłam, że chcę podzielić się moją drogą do odkrywania samej siebie. Moja droga była wyboista i mam po niej wiele blizn. Chcę jednak, abyśmy mogli poczuć nadzieję i że wędrówka prowadzi do silniejszej i lepszej wersji samego siebie.