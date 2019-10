9 października Slayer – Tom Araya, Kerry King, Gary Holt i Paul Bostaph – razem z Trafalgar Releasing, Nuclear Blast Records i Prime Zero Productions zaprezentowali trailer do filmu „Slayer: The Repentless Killogy”, który będzie wyświetlany w kinach na całym świecie tylko 6 listopada.

Pełna zemsty, morderstw, rozlewu krwi i odwetu, pierwsza część „Slayer: The Repentless Killogy” to krótki film fabularny napisany i wyreżyserowany przez BJ McDonell’a, który łączy muzykę Slayera z bezkompromisową i niezapomnianą trylogią teledysków zebraną jako jedna chronologiczna fabuła. Druga część The Repentless Killogy przedstawia cały występ Slayera w Forum w Los Angeles z 5 sierpnia 2017 roku, wyreżyserowana przez Waynea Isham’a, który pracował przy teledyskach dla takich artystów jak Metallica, Foo Fighters, Michael Jackson i wielu innych. Kluczowe występy przedstawione w filmie obejmują “South of Heaven,” “War Ensemble,” “Mandatory Suicide,” “Dead Skin Mask,” “Raining Blood,” i “Angel of Death.”

W pierwszej części The Repentless Killogy występuje wielu aktorów, którzy pojawili się w oryginalnej serii wideo: Jason Trost (Beats of Rage, Hatchet III) jako Wyatt, Danny Trejo (Machete, From Dusk Til Dawn), Richard Speight (Band of Brothers, Supernatural), Derek Mears (Agents of S.H.I.E.L.D.), Jessica Pimentel (Orange Is The New Black), Tyler Mane (X-Men, Halloween II), Bill Moseley (The Devil’s Rejects, The Texas Chainsaw Massacre 2), Caroline Williams (The Texas Chainsaw Massacre 2, Sharknado 4) oraz Sean Whalen (Twister, The People Under The Stairs).