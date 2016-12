George Michael nie żyje, zmarł 25 grudnia w swojej posiadłości w Oxfordshire - podał serwis BBC News.

Potwierdził to rzecznik artysty, który wydał oficjalne oświadczenie: Z wielkim smutkiem potwierdzamy, że nasz ukochany syn, brat i przyjaciel George odszedł w spokoju w swoim domu w okresie świąt. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w trudnym dla niej czasie.

George Michael / Polska Agencja Prasowa / FILIP SINGER

Michael Lippman, menadżer George'a Michaela, wyjaśnił, że przyczyną śmierci artysty była niewydolność serca.

Legendarny duet

George Michael urodził się jako Georgios Kyriacos Panayiotou w północnym Londynie. Wielką popularność zyskał w latach osiemdziesiątych za sprawą duetu Wham!, którego był członkiem i współzałożycielem. W ciągu jego trwającej niemal cztery dekady kariery sprzedał albumy w nakładzie przekraczającym 100 milionów egzemplarzy.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6 — Andrew Ridgeley (@ajridgeley) December 26, 2016

Nie byłoby George'a Michaela, jakiego znamy, gdyby nie wspomniany już zespół Wham!. Muzyk duet ten współtworzył z Andrew Ridgeleyem. Grupa działała raptem pięć lat, ale zapisała się w historii muzyki dzięki m.in. takim przebojom jak "Last Christmas", "Wake me up before you go go" czy "Careless Whisper". Pierwsze z nagrań jest dziś jednym z najbardziej znanych przebojów świątecznych w historii. "Careless Whisper" to zaś jeden z najbardziej znanych szlagierów muzyki pop - klasyk, nagranie, które każdy musi znać. Singiel z tym utworem sprzedał się w ponad czterech milionach egzemplarzy i otworzył przed muzykami możliwość koncertowania przed ogromną publicznością.

Grupa nie wytrzymała jednak presji gigantycznego sukcesu. W połowie 1986 roku duet się rozpadł, zdążywszy jeszcze zagrać 29 czerwca tego roku pożegnalny koncert na stadionie Wembley. Występ oglądało ponad 75 tysięcy widzów.

George solo

Nowy wizerunek George'a Michaela poznaliśmy w 1987 roku, kiedy ukazała się jego płyta "Faith". Krążek wzbudził ogromne kontrowersje, a nagranie "I Want your Sex" zostało nawet zakazane przez część rozgłośni radiowych. Inne zaś grały go tylko po godzinie 23:00. Płyta miała zerwać z obliczem Michaela młodzieniaszka, znanego z Wham!, i pokazać go jako dojrzałego mężczyznę. Taki wizerunek udało się jednak uzyskać dopiero w 1990 roku, kiedy do sprzedaży trafiła płyta "Listen Without Prejudice".

Jeśli ktoś nie znał George'a Michaela do tej pory, to po premierze singla z nagraniem "Freedom" nie było już o tym mowy. Dziś klasyczny jest zarówno motyw przewodni nagrania, jak i teledysk, w którym wystąpiły największe ówczesne sławy modelingu.

Dla wielu jednak największym muzycznym osiągnięciem George'a Michaela była płyta "Older", którą otwierało nagranie "Like Jesus To A Child".

Na początku grudnia pojawiła się informacja, że George Michael pracuje nad nowym albumem. W marcu zaś premierę miał mieć poświęcony mu film dokumentalny "Freedom".

W 2011 roku wokalista odwołał serię koncertów, ponieważ trafił do szpitala w związku z zapaleniem płuc. Po leczeniu w klinice w Wiedniu wyznał, że znalazł się wówczas na granicy życia i śmierci.