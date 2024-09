Album "ZGŁOWY" zapowiadany jest jako "wyjątkowa mieszanka rock'n'rollowej energii i osobistych tekstów".

"Z głowy nie można wyjść!"

"Z głowy nie można wyjść!" – wykrzyczał Krzysztof Zalewski w tytułowym singlu "ZGŁOWY". "Ten album też nie może wyjść z głowy. Na płycie czuć rock'n'rollowego ducha i muzyczne inspiracje, z których Zalewski się składa jako artysta, ale także wielki fan muzyki. Wzruszające ballady, energetyczne gitarowe brzmienia, żywe instrumenty, charyzmatyczny wokal oraz wyjątkowo szczere, osobiste teksty – tak w dużym skrócie można podsumować materiał" - czytamy w informacji prasowej.

Reklama

"ZGŁOWY" jest bardziej szczera, bardziej rockowa i bardziej surowa niż moje poprzednie płyty. Ale przede wszystkim bardziej bezpośrednia. Słuchacz raczej nie będzie musiał zadawać sobie pytania, "co autor miał na myśli". Płytę nagraliśmy w dużej mierze "na setkę" – na żywo, żeby zbliżyć się jak najbardziej do koncertowej energii. Liczę na to, że w erze identycznych, pisanych od linijki piosenek z komputera, ludzie docenią niedoskonały, "ludzki" sznyt tej płyty – mówi Krzysztof Zalewski.

Płyta została zarejestrowana w studiach Tall Pine Records oraz S4 w składzie: Krzysztof Zalewski (wokal, gitara, instrumenty klawiszowe, chórek), Bolesław Wilczek (bębny, chórek), Andrzej Markowski (bas, instrumenty klawiszowe, chórek), Szymon Paduszyński (gitara elektryczna, chórek) oraz Andrzej Smolik (instrumenty klawiszowe) i Marcin Bors (dodatkowa gitara w utworze "Sztormy i ulewy"). Za produkcję odpowiadają Krzysztof Zalewski, Andrzej Markowski, a za mix i mastering – Marcin Bors.

Reklama

Nowa trasa. "Mam ciarki na plecach"

Niedługo po premierze płyty Zalewski rusza z nowym materiałem w trasę koncertową.

Odliczam dni do trasy "Zgłowy", kiedy w końcu będziemy mogli podzielić się z Wami nowymi piosenkami. Fakt, że większość płyty nagrywaliśmy "na setkę", dzięki czemu ma ona mocno koncertowy sznyt. Fakt, że ograniczyliśmy udział syntezatorów do niezbędnego minimum, żeby brzmienie było bardziej organiczne. Fakt, że w tekstach zrezygnowałem z wydumanych metafor, żeby przekaz był czytelny i czysty… Ale płycie brakuje jednego kluczowego elementu – udziału publiczności. Dopiero z Wami te piosenki nabiorą właściwego kształtu i wytworzy się magia, która zdarza się tylko na koncertach. Mam ciarki na plecach, kiedy myślę o tym, jak będziemy śpiewać razem jesienią. Odliczam dni do trasy "Zgłowy". Do zobaczenia na koncertach! - zaprasza Zalewski.

Harmonogram trasy przedstawia się następująco:

22.11 - Poznań

01.12 - Gdańsk

08.12 - Kraków

12.12 - Wrocław

19.12 - Warszawa

22.12 - Katowice

Sprzedaż biletów ruszyła. Można je nabyć na stronie Eventim.