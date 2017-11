Udane muzyczne podsumowanie tegorocznej trasy Męskie Granie znalazło się na drugiej pozycji jako najwyżej notowana nowość, wyprzedzając płytę z największymi hitami Ani Dąbrowskiej.

Na czwartej pozycji jest Kortez – przy okazji warto zwrócić uwagę, że poprzednia płyta wokalisty „Bumerang” jest już w zestawieniu setny tydzień.

W pierwszej dziesiątce pojawili się też: Reto, Taylor Swift, Lady Pank z rockowymi pastorałkami oraz muzyka z hitu filmowego: „Listy do M. 3”.

Tuż za pierwszą dziesiątką jest słynny album Pjusa „Słowowtóry”. Łącznie w zestawieniu mamy aż 13 nowych płyt, co pewnie walnie przyczyni się do zwiększenia obrotów sklepów płytowych. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi już teraz wskazują, że ten rok zakończy się lepiej niż poprzedni i branża po raz kolejny pochwali się wzrostami. Bardzo ważne, że znakomitą ich część tworzą nasi wykonawcy.

Jeśli się ktoś waha jaką płytę kupić na Mikołajki lub Gwiazdkę – oto aktualny zestaw przebojów fonograficznych.

(n) - nowość

1. George Michael – Twenty Five

2. (n) Różni wykonawcy – Męskie granie 2017

3. (n) Ania Dąbrowska – The Best Of

4. Kortez – mój dom

5. (n) Reto – Kruk

6. (n) Taylor Swift – Reputation

7. Zbigniew Wodecki – The Best - Zacznij od Bacha

8. (n) Lady Pank – Zimowe Graffiti 2

9. Maciej Maleńczuk – Maleńczuk gra Młynarskiego

10. (n) Muzyka Filmowa – Listy do M. 3

11. (n) Pjus – Słowowtóry

12. Andrzej Piaseczny – O mnie, o tobie, o nas

13. (n) Edyta Geppert – The best Of

14. Kuba Badach – Oldschool

15. Artur Rojek – Koncert NOSPR

16. (n) Adi Nowak & Barvinsky – Ćvir

17. Ed Sheeran – Divide

18. Hey – CDN

19. Ed Sheeran – X

20. Sam Smith – The Thrill Of It All

21. Taco Hemingway – Szprycer

22. (n) Seal – Standards

23. Jessie Ware – Glasshouse

24. Różni wykonawcy – Siesta XIII – Prezentuje Marcin Kydryński

25. TPS – Cisza przed burzą

26. Imagine Dragons – Evolve

27. Sylwia Lipka – Fala / Wave

28. Różni wykonawcy – Męskie granie 2016

29. Ania Dąbrowska – Dla naiwnych marzycieli

30. Strachy na lachy – Przechodzień o wschodzie

31. Niall Horan – Flicker

32. Quebonafide – Egzotyka

33. Depeche Mode – Spirit

34. Sting – 57th & 9th

35. Sławomir – The Greatest Hits

36. Kult – Made In Poland

37. George Michael – Listen Without Prejudice vol. 1/ MYV Unplugged

38. Maryla Rodowicz – Ach świecie…

39. Coma – Metal Ballads Vol. 1

40. Kortez – Bumerang

41. (n) Evanescence – Synthesis

42. Stanisława Celińska – Świątecznie

43. Białas, Lanek – Polon

44. Pink – Beautiful Trauma

45. (n) Różni wykonawcy – Empik Prezentuje – Best Christmas Hits

46. Planbe – Insomnia

47. (n) Neuoberschlesien – „3”

48. Maroon 5 – Red Pill Blues

49. Maciej Obara Quertet – Unloved

50. Różni wykonawcy – Bravo Hits Lato 2017