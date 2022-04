Wydawnictwo wzowione po 30 laty ukazuje się z bogatszym graficznie opakowaniem nawiązującym do oryginalnej okładki.

Zestaw „Greatest Hits” był wielkim przebojem na CD, kiedy ukazał się w 1992 roku. Co prawda kompilacja dostępna była w wersji analogowej, ale tylko w limitowanym nakładzie, który już dawno się wyczerpał. Składanka stanowi idealne wprowadzenie do twórczości The Police - zarówno dla nowych fanów, jak i miłośników winyli.

The Police to jeden z najpopularniejszych zespołów wszech czasów. Grupa sprzedała ponad 75 milionów płyt na całym świecie. Dynamiczny trzyosobowy zespół składający się z Stinga, Andy’ego Summersa i Stewarta Copelanda jest jednym z najbardziej kultowych składów, które wyłoniły się z oryginalnej brytyjskiej nowej fali pod koniec lat 70.

Spis utworów:

1 LP

Strona A

Roxanne

Can't Stand Losing You

So Lonely

Message In A Bottle

Strona B

Walking On The Moon

The Bed's Too Big Without You

Don't Stand So Close To Me

De Do Do Do, De Da Da Da

2 LP

Strona A

Every Little Thing She Does Is Magic

Invisible Sun

Spirits In The Material World

Synchronicity II

Strona B

Every Breath You Take

King Of Pain

Wrapped Around Your Finger

Tea In The Sahara