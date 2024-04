Billie Eilish, popularna piosenkarka, ogłosiła, że jej trzeci album, zatytułowany “Hit Me Hard And Soft”, zostanie wydany 17 maja, bez wcześniejszego wydania singli, tak aby fani mogli posłuchać go "całościowo".

Eko płyta

Eilish opublikowała również plan zrównoważonego rozwoju dla swojego albumu, mający na celu minimalizację jej wpływu na środowisko. Eilish zamierza również używać surowego, roślinnego tuszu i wodnej lakierki dyspersyjnej - informuje BBC. Zamiast folii termokurczliwej, okładki albumów będą w 100 proc. recyklingowane i wielokrotnego użytku.

Winyle są wykonane z plastiku, który ma duży wpływ na środowisko, i często są pakowane w materiały nie nadające się do recyklingu. Jak podaje portal badacze z Keele University szacują, że typowe płyty winylowe zawierają około 135g materiału PVC o śladzie węglowym 0,5kg dwutlenku węgla. Na podstawie tych obliczeń, brytyjski nawyk słuchania winyli wyprodukował 2 700 ton CO2.

"Nie mogę tego zignorować"

Eilish, która jest też aktywistką klimatyczną. Moi rodzice zawsze trzymali mnie na bieżąco i sprawiali, że byłem hiperświadomy, że każdy wybór, który podejmujemy, i każda akcja, którą podejmujemy, ma wpływ gdzieś lub na kogoś, dobrze lub źle, i to zawsze utkwiło mi w pamięci - powiedziała artystka. Nie mogę po prostu zignorować tego, co wiem, i prowadzić swoje interesy i karierę, nie robiąc nic. To po prostu nie jest sposób, w jaki zostałem wychowana, ani sposób, w jaki chcę żyć swoim życiem - dodała.