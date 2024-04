Wyjątkowy koncert na żywo otworzy tegoroczną edycję festiwalu. Pionier muzyki elektronicznej wystąpi w Incheba Bratysława na Słowacji, na tle mostu SNP (UFO). Na scenie dołączy do niego gość specjalny Sir Brian Ma. Wstęp na festiwal jest bezpłatny.

"The Bridge From The Future". Co to za projekt?

"The Bridge From The Future", czyli most z przyszłości, to specjalnie wymyślony przez artystę projekt, który zainauguruje siódmą edycję The Starmus Festival. W tym roku tematem przewodnim imprezy jest przyszłość nasze planety.

Starmus kolejny raz zgromadzi laureatów Nagrody Nobla, wybitnych naukowców i badaczy, astronautów, intelektualistów i artystów, aby wymieniać się wiedzą i spostrzeżeniami. Festiwal został założony przez astrofizyka dr Garika Israeliana oraz doktora astronomii, a przy okazji gitarzystę Queen Sir Briana Maya, pod auspicjami zmarłego już Stephena Hawkinga.

Jean-Michel Jarre wpisuje się w założenia festiwalu nie tylko jako kultowy muzyk i futurysta, ale także jako Ambasador Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury UNESCO od ponad trzydziestu lat.

Kontynuując naukę z przeszłości, powinniśmy dziś słuchać przyszłości, będąc otwarci i uważni na napływające ze świata sygnały. Przełomy, odkrycia i rozwiązania we wszystkich dziedzinach istniały już przed nami, w przyszłości i czekają na nas aby je znaleźć. Naszym powołaniem jako artystów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli jest angażowanie się i aktywowanie postępu tworzenia mostu z przyszłości. Taki jest duch Starmus - mówi Jean-Michel Jarre.

Pięciodniowe wydarzenie odbędzie się w dniach 13-17 maja i obejmuje wykłady oraz dyskusje na palące tematy klimatu, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa czy kosmosu. Jean-Michel Jarre został również członkiem Rady Doradczej Starmus.

"The Bridge From The Future". Gdzie oglądać?

Występ będzie transmitowany na żywo zarówno na antenie słowackiej telewizji krajowej RTVS, jak i na kanale YouTube Jeana-Michela Jarre'a.