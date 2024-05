Tede, O.S.T.R. i Sarius to ikony polskiego hip-hopu. Ich największe przeboje w serwisach streamingowych notują setki milionów odtworzeń. Raperzy, którzy prywatnie są również fanami futbolu amerykańskiego, nie kryją ekscytacji związanej ze współpracą z Panthers Wrocław.

Teledysk da Panthers Wrocław

Teledysk zrealizowany wspólnie z raperami jest już do obejrzenia w serwisie YouTube. Utwór ma zagrzewać wrocławskich zawodników do walki o mistrzostwo Europy. Panthers Wrocław to czołowy klub futbolu amerykańskiego w Europie. Zespół reprezentuje Polskę w prestiżowych międzynarodowych rozgrywkach European League of Football, w których biorą udział jedynie najsilniejsze futbolowe drużyny z najsłynniejszych europejskich metropolii – m.in. Berlina, Wiednia, Paryża, Mediolanu, Pragi czy Madrytu.

Hip-hop i futbol amerykański od zawsze idą w parze, a na stadionach czy to w USA czy w Europie możemy usłyszeć największe muzyczne przeboje. Od kilku lat chcieliśmy stworzyć hymn z udziałem raperów, którzy są też fanami naszego sportu i w końcu się udało. O.S.T.R., Tede i Sarius śledzą na bieżąco nasze rozgrywki i od samego początku rozmów podeszli do projektu z wielką zajawką, tworząc cały koncept utworu - mówi Kuba Głogowski, general manager Panthers Wrocław.

Wyjątkowy koncert w przerwie meczu

Co więcej, w przerwie meczu 26 maja na Tarczyński Arenie raperzy zagrają koncert dla kibiców.

Panthers Wrocław rozpoczną sezon European League of Football właśnie 26 maja, kiedy to ich przeciwnikami będą goście ze stolicy Niemiec – ekipa Berlin Thunder.

Polsko-niemiecki pojedynek będzie transmitowany na żywo w telewizji.Pozostałe mecze domowe zespół rozegra na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

W przerwie spotkania Tede, O.S.T.R. i Sarius zagrają wspólnie nagrany dla Panthers utwór oraz swoje solowe single dla kibiców zgromadzonych na trybunach.