Lil Xan po raz pierwszy wystąpi w Polsce. Stanie się to w sobotę, 9 marca w Warszawie, w klubie Stodoła.

Bilety w sprzedaży od 28 listopada od godz. 10.00 na www.LiveNation.pl

Lil Xan, amerykański rapem młodego pokolenia, urodził się i wychował w Redlands w Kalifornii. Artysta związany jest z kolektywem Low Gang (Steven Cannon, Aris Ray), do którego dołączył chwilę po tym jak podczas jednego z ich występów przypadkowo uszkodził kamerę w trakcie robienia zdjęć. Wskutek serii zdarzeń stał się bliskim przyjacielem Steven'a Cannona , który odkrył jego talent wokalny i po odejściu trzeciego członka Low Gangu, Lil dołączył do kolektywu. Od tego czasu sukcesywnie powiększa bazę swoich fanów poprzez publikowanie nowych utworów w serwisie SoundCloud i YouTube. Najpopularniejsze utwory Xana to "Betrayed", "Slingshot", "Been Bout It" i "Who Are You".

W kwietniu 2018 roku, nakładem wytwórni Coumbia Records, ukazał się debiutancki album artysty zatytułowany "Total Xanarchy", z gościnnym udziałem 2 Chainz, Diplo, Charli XCX i wielu innych. Płyta znalazła się na 10 miejscu listy Billboard 200, a pochodzący z niej singiel ‘Betrayed’ osiągnął status platynowej płyty.

Lil Xan jest uznawany za jednego z najbardziej obiecujących artystów 2018 roku. Jest również bardzo aktywny w social media – artysta może pochwalić się ponad 5 milionami followersów na Instagramie, którzy określani są mianem Xanarchy Gang.