Legendarny irlandzki piosenkarz i kompozytor Chris de Burgh i jego klasyki - najczęściej słuchane utwory na tej planecie usłyszymy w listopadzie 2019, aż 3 polskich miastach! Przeboje tj. "The Lady In Red", "Don’t Pay the Ferryman", "Spanish Train", "Patricia the Stripper", "High on Emotion", "A Spaceman Came Travelling" i wiele innych zostaną zaprezentowane na żywo podczas trasy koncertowej „INTO THE LIGHT & MOONFLEET”, w Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu.

Dorobek ponad 30 letniej kariery muzyka to aż 18 albumów studyjnych, 50 milionów sprzedanych płyt i ponad 2500 koncertów.

24.11.2019 – WARSZAWA – TORWAR

26.11.2019 – KRAKÓW – ICE KRAKÓW

27.11.2019 – WROCŁAW – HALA STULECIA