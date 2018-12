Giganci popu i muzyki tanecznej, brytyjska bogini gitary i jedna z największych irlandzkich grup dekady – muzyczne prezenty od Open’era na koniec roku. Robyn, Diplo, Anna Calvi i Kodaline dołączają do line-upu festiwalu.

Dotychczas ogłoszeni artyści to: Travis Scott, Greta Van Fleet, Lel Uzi Vert, Rudimental, Sheck Wes, The 1975, Vampire Weekend.

ROBYN

Niewiele osób potrafi tak jak Robyn mistrzowsko łączyć chwytliwe popowe melodie i klubową elektronikę z tekstami o dość skomplikowanych emocjach i relacjach międzyludzkich. Chociaż karierę muzyczną rozpoczynała jeszcze w latach 90., niewątpliwym przełomem na skalę międzynarodową był 2007 rok, kiedy nagrany z Kleerupem singiel "With Every Heartbeat" trafił na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Już wtedy wiedziała, że chce tworzyć muzykę wyłącznie na swoich zasadach. Kilka lat wcześniej rozwiązała umowę z dotychczasową wytwórnią i założyła własną - Konichiwa Records. Natomiast seria albumów "Body Talk", dała jej status głosu pokolenia, a brzmienie przebojów "Dancing On My Own", "Call Your Girlfriend" czy "Hang With Me" do dziś pozostaje inspiracją dla największych współczesnych gwiazd popu. Wydany w 2018 roku album "Honey" określany jest mianem wielkiego powrotu. Płyta zbiera fantastyczne recenzje (m.in. trafiła do sekcji Best New Music serwisu Pitchfork), a Robyn ponownie rusza w trasę.

DIPLO



To będzie mocne zamknięcie pierwszego dnia Open'era. Diplo, amerykański DJ i producent, rozgrzeje publiczność na Orange Main Stage. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął pod koniec lat dziewięćdziesiątych, a pierwsze sukcesy zaczął odnosić w połowie ubiegłej dekady, między innymi za sprawą współpracy z M.I.A (współprodukował m.in nominowany do Grammy przebój "Paper Planes"). Od tamtej pory Diplo rozpoczął współpracę z największymi muzycznymi gwiazdami, wliczając Justina Biebera, Lil Wayne'a, Beyoncé, Britney Spears czy Arianę Grande. Jednak największy rozgłos zyskał w ostatnich latach, jako filar formacji Major Lazer, z którą stworzył takie hity jak "Powerful", "Light It Up" oraz jeden z największych przebojów XXI wieku, czyli "Lean On". W ostatnim czasie zaistniał również jako członek projektu Silk City oraz supergrupy LSD, w której skład weszli również Labrinth i SIA.

ANNA CALVI

Już w momencie swojego imiennego debiutu w 2011 roku Anna Calvi została okrzyknięta w Wielkiej Brytanii jedną z najważniejszych współczesnych artystek alternatywnego rocka. Zarówno ten, jak i kolejny album "One Breath" otrzymały między innymi nominacje do prestiżowej Mercury Music Prize. Od tamtego czasu współpracowała z legendami pokroju Briana Eno, Marianne Faithfull, Davida Byrne’a czy Briana Wilsona. Krytycy i fani zachwycili się nie tylko jej umiejętnościami kompozytorskimi, ale także gitarową wirtuozerią i niezwykle ekspresyjnymi występami na żywo. W 2018 roku Anna Calvi zaprezentowała swój trzeci album "Hunter" – wyjątkowo osobistą, oczyszczającą płytę, na której między innymi mierzy się z dotychczasowymi, stereotypowymi definicjami kobiecości i płci.

KODALINE



Jeden z najważniejszych irlandzkich zespołów ostatnich lat. Debiutancki album Kodaline "In a Perfect World" z 2013 roku z miejsca pojawił się na szczycie irlandzkiej listy najchętniej kupowanych płyt, oraz na trzecim miejscu UK Top 40. Zespół zbudował również silną pozycję w USA i w Europie. Drugi album Kodaline, "Coming Up for Air" ukazał się na początku 2015 roku i szybko powtórzył sukces debiutu. Latem 2016 roku ogromną popularnością cieszył się singiel "Raging" nagrany przez Kodaline wspólnie z norweskim producentem muzyki elektronicznej Kygo. Od tamtego czasu muzyka Kodaline nabrała elektronicznej mocy i brzmi bardzo przebojowo. Trzecia płyta "Politics of Living" została stworzona z plejadą producentów – guru muzyki pop Waynem Hectorem, Jonnym Cofferem (Beyoncé, Emeli Sandé, Naughty Boy) i Two Inch Punch (Rag ‘n’ Bone Man, Sam Smith).

REGULAR TICKETS w sprzedaży (do 10.06 lub do wyczerpania puli)



Karnet 4 DNI - 599 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 699 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 419 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 489 PLN

Bilet jednodniowy - 279 zł