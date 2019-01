Kurt Vile & The Violators przyjadą do Polski w ramach najbliższej europejskiej trasy koncertowej! Będzie to trzeci występ zespołu w naszym kraju. Koncert odbędzie się 19 czerwca w warszawskiej Proximie. Bilety na koncert już w sprzedaży - kosztują 120 złotych.

Nim Kurt Vile wydał debiutancki, solowy album Constant Hitmaker w 2008 roku, ostatnią dekadę spędził jako frontman, songwriter i gitarzysta indie-rockowego zespołu The War on Drugs.

W 2009 roku, po wielu latach tworzenia piosenek Vile podpisał kontrakt ze znaną wytwórnią Matador mającą w swojej stajni m.in. takich artystów jak Queens of The Stone Age czy Interpol. Był to przełomowy moment w jego karierze.

Albumy Childish Prodigy, Smoke Ring For My Halo, Wakin on a Pretty Daze oraz And b'lieve I'm goin' down Kurt nagrał ze wsparciem swojego zespołu The Violators. Na tych płytach odnajdziemy całe spektrum muzycznych barw od żywych, chwytliwych kawałków po refleksyjne ballady z zachwycającym brzmieniem gitary Kurta na najwyższym poziomie, które przywołują nostalgię minionych dekad. Nie bez powodu Kurt nazywany jest wirtuozem gitary.

Muzyka Kurta to współczesny folk w indie-rockowym wydaniu przesiąknięty wpływem takich wielkich artystów jak Tom Petty, Neil Young czy John Fahey.

Najnowszy album Bottle In it wydany jesienią 2018 roku zbiera doskonałe recenzje na całym świecie. Zachwycają się nim dziennikarze najważniejszych magazynów muzycznych, Rolling Stone czy NME. Rodzima prasa także docenia wydawnictwo:

Kurt Vile & The Violators występowali gościnnie w popularnych amerykańskich programach jak Late Night with David Letterman czy The Late Show with Stephen Colbert etc.

Kurt doczekał się też epizodycznej roli oraz stworzył cover do piosenki Squidbillies w animowanym serialu dla dorosłych Zwierzęta, emitowanego w stacji HBO.

Kurt Vile ma na swoim koncie współpracę z Courtney Barnett, Cyndi Lauper, J Mascis, Kim Gordon, Hope Sandoval, John Prine, John Cale i Warpaint.