Halina Frąckowiak zapowiada wykonanie ponadczasowe przebojów: „Dancing Queen”, „Bądź gotowy dziś do drogi”, „Papierowy księżyc” czy wspomniany „Tin Pan Alley”.

Usłyszymy też sety z polskimi perełkami Risky’ego i Karola Aleksandra, dwóch niestrudzonych diggerów, a kolektyw Soul Service w pełnym składzie zaserwuje „Polish Funk”. Tak zatytułowanych było kilka kompilacji, które przypominały jak bardzo energetyczna była polska muzyka lat 70. Nie zabrakło na nich także utworów Haliny Frąckowiak („Idę dalej” czy nagrane z grupą ABC „Za dużo chcesz”).

Dodatkową atrakcją będzie stoisko z polskimi płytami z tego okresu przygotowane przez Winyl Market.

Po entuzjastycznie przyjętym wieczorze z Krystyną Prońko to drugi koncert, którego gwiazdą jest wielka diwa polskiej estrady w wyborowym towarzystwie dj-ów. Organizatorem jest ekipa Miami Wars, która przygotowuje już kolejne takie perełki – a to wszystko w cyklu „Made in Poland”.

Sobota 30.03

godz. 21.00 (otwarcie drzwi Teatru WARSawy od 20.00)

Teatr WARSawy

Rynek Nowego Miasta 5/7

Bilety:

I pula: 69 pln

II pula: 79 pln

III pula: 89 pln

w dniu koncertu i w TEATR WARSawy 99 pln