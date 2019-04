MAZOLEWSKI/PORTER

Dwie bezkompromisowe osobowości polskiej sceny, których wspólny album ma szanse być jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń sezonu. Z jednej strony John Porter, z drugiej natomiast Wojtek Mazolewski. Duet Porter & Mazolewski to połączenie klasyki z nowoczesnością, rockowego pazura z jazzową wirtuozerią i bluesowym duchem, zamkniętych w formie świetnie skrojonych piosenek. Artyści zaprezentują się na Open Stage w Stodole już 29 maja.

JAROMIR NOHAVICA

Po ogromnym sukcesie koncertów w 2016 roku, które spotkały się ze znakomitym odbiorem fanów, Jaromír Nohavica powraca do Stodoły! Czeski piosenkarz, autor tekstów, poeta wystąpi na deskach Klubu dwukrotnie, 31 maja oraz 1 czerwca. Piosenki Nohavicy mają bardzo różny charakter. Od poetyckich pieśni, przez pełne zadumy ballady, aż do wesołych, wręcz rubasznych kompozycji. Ta różnorodność sprawia, że koncerty Artysty cieszą się w Polsce ogromnym zainteresowaniem a sale koncertowe wypełniają się całkowicie.

THE MYSTERY OF BULGARIAN VOICES I LISA GERRARD

Legendarny bułgarski chór The Mystery of the Bulgarian Voices wraz ze współzałożycielką Dead Can Dance Lisą Gerrard 10 czerwca wystąpią przed warszawską publicznością. To wyjątkowe muzyczne wydarzenie - Bułgarki powracają po ponad dwudziestoletniej przerwie i łączą siły z artystką, która wywarła ogromny wpływ na scenę niezależną. Na muzyce Dead Can Dance wychowało się całe pokolenie wrażliwej publiczności. Wspólny projekt „BooCheMish” bazuje na połączeniu unikalnych wokali Lisy, Bułgarek i Skillera, mistrza świata w beatboxingu.