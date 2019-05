Obydwaj są bezsprzecznie najpopularniejszymi Artystami w Polsce. Wyprzedają największe trasy, biją rekordy popularności w serwisach streamingowych i sprzedaży płyt. Podobno pierwszy jest fanem drugiego, a drugi pierwszego. Teraz Dawid Podsiadło i Taco Hemingway wystąpią obok siebie na wyjątkowym wydarzeniu i będą to ich jedyne koncerty w tym roku.

Dawid Podsiadło podczas zeszłorocznej rekordowej „Małomiasteczkowej Trasy” w największych halach koncertowych zgromadził ponad 110 tysięcy publiczności. Wszystkich zaskoczyła jego kolejna trasa zagrana w kilkudziesięciu małych, kameralnych salach koncertowych, często w bardzo niewielkich miejscowościach. Nadchodzący występ będzie finałem promocji jego ostatniej płyty „Małomiasteczkowy” i zamknięciem trasy koncertowej. To jedyny koncert który Dawid zagra do końca tego roku, a być może jest to zwiastun kolejnej przerwy w aktywności koncertowej którą zafundował swoim fanom po analogicznym zakończeniu trasy promującej poprzedni album.

Dla Taco Hemingway'a po zeszłorocznych sukcesach z Taconafide i premierze kolejnego albumu solowego „Cafe Belga”, koncert z Podsiadło jest pierwszym po dłuższej przerwie, i jak zapowiada Artysta – absolutnie jedynym w tym roku.

Na razie nie wiemy nic więcej o dacie, biletach, miejscu ani formule koncertu. Warto pamiętać, że bilety na ostatnią trasę Dawida Podsiadło obejmującą ponad 50 koncertówwyprzedały się w niecałe 4 minuty. Również wszystkie ubiegłoroczne koncerty Taco Hemingwaya były wyprzedane w kilka godzin po starcie sprzedaży biletów.

Organizatorzy zapowiadają ujawnienie wszystkich informacji jeszcze w tym tygodniu.