Znamy kolejnych i zarazem ostatnich artystów, którzy zagrają na Orange Warsaw Festival. Wykonawcami, którzy zamykają tegoroczny lineup są: Rita Ora, SG Lewis, Łona, Webber + The Pimps, Terrific Sunday, LOR i MIN t.

Rita Ora jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowej popkultury. Brytyjska artystka o albańskich korzeniach już w wieku 18 lat rozpoczęła współpracę z Roc Nation, wytwórnią Jaya-Z. Jej debiutancki album "Ora" (2012), który zawierał przeboje "How We Do (Party)", "Shine Ya Light" czy napisany przez Drake'a "R.I.P.", szybko trafił na szczyt sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Kolejne lata były dla jej fanów okresem wyczekiwania na nowy album. Nie oznacza to jednak, że wycofała się w tym czasie z show-biznesu. Pojedyncze single (m.in. "I Will Never Let You Down"), występy podczas gali rozdania Oskarów, a nawet w Watykanie, a także rola jurorki i prezenterki w popularnych talent shows sprawiły, że jej nazwisko jeszcze częściej pojawiało się na ustach międzynarodowej publiczności. Pierwsze zapowiedzi jej drugiego albumu "Phoenix" (2018) pojawiły się w 2017 roku. Utwór "Your Song" niósł przekaz, z którym sama Rita bardzo się identyfikowała u progu wydania nowego materiału. "To bardzo pozytywny kawałek o tym, jak to jest mieć poczucie, że teraz wszystko będzie dobrze. Dokładnie w tym miejscu jest teraz moje życie", mówiła artystka. W następnych miesiącach otrzymaliśmy przeboje "Anywhere" "Let You Love Me" oraz "Girls" (nagrany z Cardi B, Bebe Rexha i Charli XCX), a także utwór "For You" ze ścieżki dźwiękowej do "Nowego oblicza Greya". Występ Rity Ory podczas Orange Warsaw Festival będzie jej pierwszym pełnym koncertem w naszym kraju.

SG Lewis to jeden z najciekawszych brytyjskich producentów, kompozytorów i dj’ów eksplorujących przestrzeń między sceną alternatywną a kulturą klubową. W 2018 roku wydał aż trzy albumy, które razem stworzą trylogię poświęconą fazom nocy – „Dusk”, „Dark” i „Dawn”. Pierwsza z nich ukazała się w kwietniu i jest to zarazem płytowy debiut Londyńczyka, który kontraktem związał się z wytwórnią PMR - tą samą dla której nagrywają uwielbiani w Polsce Disclosure i Jessie Ware. Jego nieśpieszna, klimatyczna elektronika zwróciła uwagę publiczności już ponad dwa lata temu, kiedy utwór „Warm” pojawił się w jednym z amerykańskich seriali. Swoje umiejętności SG LEWIS potwierdził podczas trasy koncertowej obejmującej najważniejsze światowe festiwale, od kalifornijskiej Coachelli zaczynając, a na barcelońskiej Primaverze kończąc. Artysta wystąpi 31.05 na Warsaw Stage.

REGULAR TICKETS dostępne od 13.02.2019 do 21.05.2019 lub do wyczerpania puli biletów



Karnet 2 dni - 419 zł

Karnet 2 dni N (dla osób z niepełnosprawnością) - 419 zł

Karnet 2 dni z 15% rabatem dla Klientów Orange - 356 zł

Karnet 2 dni N (dla osób z niepełnosprawnością) z 15% rabatem dla klientów Orange - 356 zł

Karnet 2 dni ze zniżką dla dzieci - 209 zł



Bilet jednodniowy - 259 zł

Bilet jednodniowy N (dla osób z niepełnosprawnością) - 259 zł

Bilet jednodniowy z 15% rabatem dla Klientów Orange - 220 zł

Bilet jednodniowy N (dla osób z niepełnosprawnością) z 15% rabatem dla klientów Orange - 220 zł

Bilet jednodniowy ze zniżką dla dzieci - 129 zł



Pakiet łączony: karnet Orange Warsaw Festival + karnet Open’er Festival - 945 zł