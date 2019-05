Dido to jedna z najbardziej popularnych popowych wokalistek. Rozwój jej kariery przypadł na przełom XX i XXI wieku – wszystko za sprawą płyty „No Angel”, która była jedną z najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii (ponad 22 mln sprzedanych egzemplarzy na świecie!). Każde kolejne wydawnictwo okazało się podobnym sukcesem. Utwór „Here With Me” znalazł się w ścieżce dźwiękowej filmu „Love Actually” czy „Bridget Jones: W pogoni za rozumem”. Wydany w 2010 roku singiel „Everything to Lose” pojawił się w filmie „Seks w wielkim mieście 2”.

Ostatni album piosenkarki, „Still on My Mind”, ukazał się w marcu 2019 roku. W ramach promocji płyty, Dido wyruszy w pierwszą od 15 lat trasę koncertową. „Still On My Mind” to album, na którym Dido pokaże się w różnych odsłonach, począwszy od - jej ulubionego - hip hopu, po folkowe dźwięki. Cała płyta to zmysłowa mieszanka stylów i gatunków, znajdziemy na niej także trochę elektroniki i dancowych rytmów.