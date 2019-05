Koncert odbędzie się 24 października 2019 na warszawskim Torwarze. Sprzedaż biletów wystartuje 31 maja o godzinie 10:00.

The Vamps to brytyjski zespół popowy, który od 2012 roku zdobywa serca nastolatek na całym świecie. Ich klipy mają miliony odsłon na YouTube, a singiel „Can We Dance” na brytyjskich listach przebojów przegrał jedynie z „Counting Stars” One Republic.

Grupę tworzy czterech młodych Brytyjczyków: Brad Simpson (wokalista), James McVey (gitarzysta), Connor Ball (basista) i Tristan Evans (perkusista). Ich przygoda rozpoczęła się dzięki YouTube, a członkowie zespołu do dziś dbają o swoją obecność w social mediach i kontakt z fanami na całym świecie. Na koncie mają już dwa długogrające albumy („Meet The Vamps” i „Wake Up”), trasę z McFly i support Seleny Gomez na jej londyńskich koncertach. Ich koncerty wyprzedają się w ciągu kilku godzin! W 2017 ukazała się ich trzecia długogrająca płyta, zatytułowana „Night & Day”.

Najnowsze wydawnictwo w dyskografii zespołu to EP-ka „Missing You”, w całości wyprodukowana i napisana przez zespół. Muzycy przygotowali cztery utwory: „Right Now”, „Missing You”, „Waves” oraz akustyczną wersję hitu „All the Lies” ft. Alok & Felix Jaehn.

The Vamps mają na koncie łącznie ponad 2 miliardy streamów.