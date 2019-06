Zespół Trupa Trupa zagra m.in. nowe kompozycje z płyty "Of The Sun", która ma ukazać się 13 września. Album zostanie wydany także w Stanach Zjednoczonych i Japonii, dokąd Trupa Trupa we wrześniu pojedzie na koncerty.

W tym roku gdański zespół wystąpił już na amerykańskim festiwalu SXSW. Tak jak ich zeszłoroczne występy, także i te zostały na festiwalu uznane za najlepsze spośród koncertów kilkuset muzyków z całego świata. Wśród najlepszych umieścili zespół dziennikarze "Rolling Stone", "Chicago Tribune" oraz "NPR Music". Trupa Trupa pojechała tam niedługo po podpisaniu kontraktu z amerykańską wytwórnią Sub Pop, która przed laty wydawała płyty takich wykonawców jak Nirvana i Soundgarden.

Babu Król i Smutne Piosenki zaprezentują w Katowicach utwory z płyty "Nowa fala polskiego dansingu vol. I i II", na której grają m.in. przeboje "Daj mi tę noc", "Take On Me", "Pod papugami", "Blues Suede Shoes" i "Diana".

Wśród ostatnich ogłoszeń OFF Festivalu w Katowicach są również raper z Krakowa Jan-rapowanie, trio Niemoc, folkowa Kapela Maliszów, Polmuz, warszawskie trio Tentent oraz zespoły Santabarbara, Dynasonic i Cudowne Lata.

Podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu wystąpią również wcześniej ogłoszeni: Foals, Suede, Jarvis Cocker introducing JARV IS..., Stereolab, Neneh Cherry, Aldous Harding, Superorganism, Hania Rani, Dezerter (który zagra "Underground Out of Poland"), EABS feat. Tenderlonious oraz Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".

OFF Festival Katowice 2019 odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów.