Live Nation Entertainment, wiodąca na świecie firma zajmująca się rozrywką na żywo, ogłosiła dziś nabycie polskiego promotora Go Ahead.

Go Ahead jest czołowym polskim promotorem koncertów klubowych i współpracował między innymi z następującymi artystami: Wolf Alice, Khalid, Twenty One Pilots, Years & Years, George Ezra, Florence + the Machine i Tom Odell. Oprócz sprowadzania międzynarodowych gwiazd dla polskiej publiczności, Go Ahead współorganizuje coroczną trzydniową imprezę showcasową i konferencję w Poznaniu pod nazwą Spring Break, która ma na celu promocję polskich artystów.

“Z radością witamy Łukasza i jego zespół w Live Nation. Go Ahead sprowadził do Polski wielu międzynarodowych artystów na przestrzeni lat i jesteśmy przekonani, ile możemy razem osiągnąć w tej nowej dla nas erze” powiedział Steven Todd, Managing Director Live Nation Central & Eastern Europe.

“Od kilku lat cieszymy się wieloma sukcesami. Jestem szczególnie dumny z Spring Breaka, który stał się prawdziwą szansą zaistnienia dla lokalnych artystów i kluczową datą w muzycznym kalendarzu wydarzeń w Polsce. Cieszymy się, że będziemy częścią Live Nation i mamy nadzieję, że połączenie naszego zespołu z infrastrukturą Live Nation zapewni polskiej publiczności rozrywkę na długie lata” powiedział Łukasz Minta, współzałożyciel Go Ahead.

Go Ahead został założony w 2005 roku przez Łukasza Mintę i Andrzeja Jegliczkę, i ma siedzibę w Poznaniu, gdzie Live Nation Polska otworzy teraz biuro regionalne. Główne biuro Live Nation Polska pozostanie w Warszawie.

Live Nation Entertainment jest wiodącą na świecie firmą w zakresie rozrywki „na żywo”, składającą się z globalnych liderów rynku: Ticketmaster, Live Nation Concerts i Live Nation Sponsorship