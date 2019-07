Suwałki Blues Festival 2019 odbędzie się od 11 do 14 lipca w Suwałkach (Podlaskie). Impreza rozpocznie się koncertem w Suwalskim Ośrodku Kultury, w którym wystąpi Corey Harris Acoustic Trio z Suwalską Orkiestrą Kameralną. Koncert będzie transmitowany na antenie radiowej "Trójki" w trakcie audycji "Bielszy odcień bluesa" Jana Chojnackiego.

Suwałki Blues Festival 2019 (SBF) odbędzie się po raz dwunasty. Podczas tej edycji odbędzie się kilkadziesiąt koncertów na dwóch scenach głównych w centrum miasta, na kilku mniejszych oraz w pięciu klubach i barach.

W sumie w Suwałkach zagra ponad 40 zespołów bluesowych z Polski i zagranicy. Na scenie wystąpi ok. 200 muzyków. Suwałki Blues Festival to prawdopodobnie największy plenerowy festiwal bluesowy w kraju.

Jedną z gwiazd tegorocznej 12. edycji festiwalu będzie Kenny Wayne Shepherd, amerykański blues-rockowy gitarzysta młodego pokolenia. Kolejna znana wokalistka to Sari Schorr. W 2015 r. Amerykanka zachwyciła publiczność Blues Challenge Festival w USA. W 2016 roku wydała swoją debiutancką płytę "A Force of Nature", a dwa lata później kolejną "Never Say Never. W Suwałkach zagrają też: Maciej Lipina, Magda Piskorczyk i Adam Zalewski Trio.

W ramach festiwalu odbędzie się też kwalifikacja do European Blues Challenge 2020. Pięć polskich zespołów stoczy walczy o nagrodę prezydenta Suwałk w kwocie 10 tys. zł.

Suwałki Blues Festival to jedna z największych imprez bluesowych w Polsce, która co roku gromadzi tysiące fanów tej muzyki. Kwartalnik "Twój Blues" trzy razy (w 2008, 2012 i 2017 r.) uznał festiwal za wydarzenie bluesowe roku. Suwałki Blues Festival jest organizowany przez Urząd Miejski w Suwałkach oraz Suwalski Ośrodek Kultury. Tegoroczny budżet festiwalu wynosi 1,7 mln zł.