Artysta z „Czerwonego dywanu”

Na Wrocław Hip Hop Festival z pewnością zobaczymy Palucha. Artysta cieszący się niesłabnącą popularnością wśród wrocławskiej publiczności powraca na festiwal jako pierwszy wybór fanów tego wydarzenia. Ostatnim wydawnictwem rapera jest ¬– wydany nakładem BOR Records – 13. album w jego karierze – „Czerwony dywan”, który błyskawicznie pokrył się platyną.

Dj set na 15-lecie działalności

One Love Music Festival kontynuuje wprowadzanie nowych gatunków muzycznych do line-upu imprezy i zaczyna ogłoszenia od londyńskiego duetu drum’n’bass – Chase & Status. Brytyjczycy w towarzystwie MC Rage zagrają dj set na Main stage na zakończenie imprezy. Muzycy wydali niedawno długo wyczekiwany nowy album „RTRN II JUNGLE”, który podsumowuje ich 15-letnią obecność na rynku muzycznym. Przygotowując materiał spędzili tydzień na Jamajce, gdzie nagrywali lokalnych artystów.

Bilety na oba wydarzenia trafiły do sprzedaży 3 czerwca. Za wejście na Wrocław Hip Hop Festival aktualnie zapłacimy 65 zł, natomiast promocyjna cena biletów na One Love Music Festival to 80 zł (obie ceny obowiązują do 31 lipca). Istnieje także możliwość zakupu biletów VIP oraz SUPER VIP. Za bilet łączony, który upoważnia do wejście na oba festiwale zapłacimy w przedsprzedaży 135 zł.

Wrocław Hip Hop Festival, 22.11.2019

One Love Music Festival, 23.11.2019