Impreza odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia na płockiej plaży nad Wisłą. Dotychczas poznaliśmy kilkudziesięciu artystów, wśród których znalazły się największe gwiazdy polskiego rapu, jak i ci, którzy mają szansę wkrótce zdobyć szczyt. Na kilku scenach zagrają tacy artyści, jak m.in. PRO8L3M, Tede, Paluch, Sokół, KęKę, O.S.T.R., Kali, Polska Wersja, Wac Toja, Ero i Kosi oraz ekipa Chillwagonu, która dodatkowo zaprezentuje finalistów konkursu #ChillwagonChallenge.

To jeszcze nie wszyscy. Do line-upu dołączają kolejni wykonawcy. Wśród nich jest jeden z najlepszych duetów na polskiej scenie. Reprezentanci klasycznej, warszawskiej szkoły rapu. Małach i Rufuz właśnie wydali swoją kolejną, piątą już płytę "MetRum". Dobry, osiedlowy rap, pełen melodii, świetnych refrenów i mocnych zwrotek. W tym roku wystąpią na płockiej scenie i nie mamy wątpliwości, że będzie to show najwyższej klasy.

Nie tylko ekipa Chillwagonu zaprezentuje młodych artystów, którzy z jej pomocą mogą wkrótce zamieszać na scenie. Debiutantów wspiera również SBM Label swoją wyjątkową akcją. Jednym z najważniejszych etapów jednej z największych tego typu inicjatyw w naszym kraju będzie specjalny SBM Starter Showcase w Płocku, w którym udział wezmą Mata, Moli, Lazy the Loser i Yah00. To już kolejny raz, kiedy warszawska wytwórnia daje szansę na zaprezentowanie się uczestnikom akcji nie tylko na swoim kanale. Tym razem label wychodzi jeszcze dalej i zakontraktował występ dla kilku uczestników na największym polskim festiwalu hiphopowym.

To jeszcze nie koniec niespodzianek. W tym roku na płockiej plaży nad Wisłą pojawi się dodatkowe miejsce! Znajdzie się tam specjalna strefa 18+, czyli Strefa Pełnoletsów - wyjątkowy dancefloor na którym swoje sety zaprezentuje czterech wyjątkowych DJ-ów od lat związanych z najważniejszymi polskimi raperami. Kogo na niej będziemy gościć?

Jest legendą nie tylko na lokalnej scenie, a jego wspólne produkcje z Peją są żelaznymi klasykami polskiego hip-hopu i produkcjami, które mocno zaznaczyły obecność Poznania na mapie rodzimego rapu. DJ Decks, bo o nim mowa, zaprezentuje doskonałą selekcję materiału oraz przypomni złote lata kultury czterech elementów.

Kolejnym artystą, którego nie trzeba przedstawiać, jest DJ 600V, jeden z ojców polskiego rapu i postać, która wpłynęła na całą polską scenę hiphopową. Autor kilku płyt producenckich i niezapomnianych klasyków ze "Skandalem" Mistic Molesty na czele.

Jeden z najbardziej utytułowanych DJ-ów, półfinalista Mistrzostw Polski DJ-ów IDA 2006 i 2008 oraz świetny producent. DJ Ike współpracował m.in. Pyskatym, VNM-em, a także nowojorskim raperem Raks One'm. Czego możemy się spodziewać? Tony klasycznego i bujającego rapu!

Przenieśmy się na drugą stronę i zmieńmy klimat. DJ Hubson to miłośnik g-funku, reprezentant Alkopoligamii, uczeń DJ-a 600V. Organizator imprez i rezydent legendarnych warszawskich klubów The Fresh i Harlem. Jak ciepłe, kalifornijskie brzmienia sprawdzą się na płockiej plaży? Przekonajcie się sami!

Stałym elementem każdej edycji Polish Hip-Hop Festival jest również bitwa freestyle'owa, będąca kontynuacją legendarnej Bitwy w Płocku z 2001 roku. Organizatorzy zapraszają wszystkich wolnostylowców, którzy chcą spróbować swoich sił w pojedynkach. Zapisy już trwają, a wniosek znajduje się tutaj.

Oczywiście nie możemy też zapominać o stałych rezydentach wszystkich scen festiwalowych, które przybliżymy wkrótce. Tradycyjnie umilać czas i rozgrzewać publiczność będą: DJ P51, DJ Mike G, DJ Brose, DJ Beny, DJ DNU i DJ Mathi.