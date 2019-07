To jedna z tych formacji, która mało kogo pozostawia obojętnym. Gra muzykę, która przez część krytyków określana jest jako industrialny hard rock. I budzi kontrowersje zarówno ze względu na formę, jak i przekaz. Muzycy Rammstein nie unikają kontrowersji, często sami dolewają oliwy do ognia publikując budzące kontrowersje materiały.

Nie inaczej było i tą wiosną, zanim 17 maja do sklepów trafił nowy album formacji. Zapowiedź teledysku "Deutschland" spotkała się z ostrą krytyką środowisk żydowskich. Pojawiły się nawet zarzuty o trywializowanie holokaustu. Wszystko przez to, że w zapowiedzi klipu zobaczyliśmy muzyków zespołu Rammstein w pasiakach, z gwiazdami Dawida na szubienicy tuż przed egzekucją.

Kiedy pojawił się już cały teledysk, zamieszanie ucichło. Zespół objawił się bowiem - jak opisywali niektórzy krytycy - jako głos sumienia narodu niemieckiego. Czy zamieszanie było potrzebne? Pewnie zdaniem wielu było zupełnie zbędne, ale sprawiło, że o formacji znów pisała prasa całego świata, co w przypadku formacji powracającej po dziesięciu latach milczenia ma kolosalne znaczenie.

Trasa koncertowa, nazwana po prostu "Europe Stadium Tour" wystartowała 23 maja w niemieckim Gelsenkirchen. Później zespół koncertował m.in. w Barcelonie, Paryżu, Berlinie i Paryżu.

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie zamelduje się w środę, 24 lipca, ale już dziś wiemy, że nie będzie to jedyny przystanek w Polsce na trasie. Grupa już zapowiedziała, że 17 lipca wystąpi też na warszawskim PGE Narodowym (bilety są już w sprzedaż).

Aktualne tournee jest oczywiście podporządkowane promocji nowej płyty. Dlatego w Chorzowie usłyszymy takie nagrania jak: "Deutschland", "Radio" czy "Auslander". Zespół w trackliście ma też swoje największe hity, z "Du Hast","Sonne", "Ich Will", czy pamiętny "Rammstein". Nie brakuje też efektów pirotechnicznych i niespodzianek dla publiczności.

Jako support zaprezentuje się Duo Jaketok. Zespół wykona utwory z albumu „Klavier” Rammsteina na cztery ręce i dwa fortepiany.

Na koniec zła wiadomość dla tych, którzy do podjęli decyzję teraz, by do Chorzowa się wybrać. Wszystkie bilety zostały już wyprzedane.