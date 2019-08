Tradycyjnie już sygnał do rozpoczęcia festiwalu da Jurek Owsiak oraz kolejarz - Roman Polański. Jego obecność na scenie będzie symboliczna - na kilka miesięcy przed Pol'and'Rock kolej zafundowała fanom zamieszanie. Mówiło się o tym, że tym razem specjalne pociągi nie dowiozą miłośników imprezy do Kostrzynia nad Odrą, straszono odwołaniem przejazdów. Ostatecznie pociągi - nie tylko te wynikające z tradycyjnego rozkładu jazdy - do Kostrzynia docierają, a dowożą ich i pociągi dalekobieżne i regionalne. Część z przewozów została wsparta przez lokalne samorządy.

- To jeden z największych w Polsce letnich festiwali, gromadzący tysiące młodych ludzi z kraju i zagranicy, wydarzenie, na które jego uczestnicy czekają przez cały rok. Wielu z nich to mieszkańcy naszego województwa. Chcemy ułatwić im dojazd do Kostrzyna i umożliwić bezpieczny powrót do domu – mówił m.in. marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

W ubiegłym roku podczas kulminacyjnego momentu festiwalu, za jaki uznano występ zespołu Nocny Kochanek, bawiło się ponad 500 tysięcy ludzi. W tym roku pierwsze szacunki mówią, że frekwencja znów będzie imponująca, mówi się o kilkuset tysiącach miłośników muzyki i zabawy.

Ja podkreśla Jurek Owsiak, festiwal jest formą podziękowania za kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnijmy w tym roku udało się zebrać ponad 175 milionów złotych.

Festiwal zaplanowano pomiędzy 1 a 3 sierpnia. Zagrają na nim w tym roku czołowi przedstawiciele polskiej sceny muzycznej, jak m.in. Kult, Acid Drinkers, Agnieszka Chylińska, Decapitated, Krzysiek Zalewski czy szykujący specjalne niespodzianki Happysad.

Zobaczymy też zespoły z zagranicy, które uważane są za gwarancję solidnego rockowego show. Pojawi się tu Skunk Anansie, zagra Prohepts Of Rage – supergrupa złożona z muzyków Rage Against The Machine, Audioslave, Public Enemy oraz Cypress Hill.

Oczywiście ważny jest też przekaz – Jurek Owsiak, spiritus movens przedsięwzięcia podkreśla, że to impreza organizowana jako podziękowanie za kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I dlatego festiwal wykracza poza świat muzyki, m.in. organizowaną co roku Akademią Sztuk Przepięknych. Tym razem sekrety swej pracy będą zdradzać m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, aktor Wojciech Pszoniak, reporter, fotograf i autor książek Filip Springer, czy jego kolega po fachu – Mariusz Szczygieł. Zainteresowaniem na pewno będzie się cieszyć spotkanie ze słynnym sędzią, Igorem Tuleyą.