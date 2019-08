Sziget odbywa się na kilkudziesięciu scenach na wyspie Starobudzińskiej na Dunaju, gdzie przygotowano dla gości w sumie około 1000 różnych programów. Do 13 sierpnia wystąpią m.in. Franz Ferdinand, the National, Florence and The Machine oraz Twenty One Pilots.

Polskim akcentem będzie w tym roku występ grupy Cheap Tobacco, grającej muzykę z pogranicza rocka i bluesa. Koncert wsparł Instytut Polski w Budapeszcie. Polski zespół folkowy Dikanda zagra zaś z serbskim akordeonistą Marko Kukobatem.

Festiwal zamknie najdroższy koncert w historii Szigetu – 2,5-godzinny występ zespołu Foo Fighters, założonego w 1994 r. przez byłego perkusistę Nirvany Dave’a Grohla.

W ramach kampanii Love Revolution na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska z gośćmi festiwalu spotkają się w przerwach między koncertami ambasadorka pokoju ONZ, światowej sławy badaczka szympansów Jane Goodall, ambasadorka dobrej woli Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR), slamerka Emi Mahmoud czy amerykański tancerz Drew Dollaz.

W ramach serii koncertów Global Village wystąpią gwiazdy muzyki folkowej, będzie też wioska Afro-Latin-Reggae, wioska węgierska, scena operowa i jazzowa, a także teatralna. Chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach baletowych, tańca brzucha, hinduskiego tańca kathak czy samby.

Specjalne pokazy na Sziget przygotowali cyrkowcy z Francji, Etiopii, Kanady, Finlandii, Korei Południowej czy Argentyny, a Niemiecka Centrala Turystyki – program z okazji 100-lecia Bauhausu.

Swoją działalność zaprezentują organizacje pozarządowe w ramach sekcji Namioty bez Granic – będzie poruszana m.in. kwestia migracji i kulturalnej wielobarwności.

Festiwal stara się popularyzować ochronę środowiska – na jego terenie zakazane jest używanie plastikowych talerzy, sztućców, słomek i torebek. "Do 2021 r. chcemy ostatecznie wyeliminować z festiwalu plastikowe butelki" – oznajmił główny organizator Tamas Kadar.

Sziget jest jednym z największych festiwali muzycznych w Europie. W 2018 r. odwiedziło go rekordowe ponad pół miliona gości. Najwięcej osób przyjeżdża z Wielkiej Brytanii, a także Holandii, Francji i Niemiec.