Artysta urodził się 17 grudnia 1991 roku w Glasgow. Swoje inspiracje muzyczne czerpie z twórczości takich sław jak: Ray Charles, Muddy Waters czy Paolo Nutini. Na scenie muzycznej Walker występuje od 2015 roku. W 2016 wydał debiutancki singiel zatytułowany "Sun Goes Down". W 2017 fani muzyka doczekali się wielkiego hitu "Leave a Light On" – który był singlem zapowiadającym debiutancki album "What a Time to Be Alive".

Utwór "Leave a Light On" znalazł się na pierwszym miejscu listy iTunes w 17 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, i sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy na całym świecie, został wyświetlony ponad 300 milionów razy na YT. Singiel szybko stał się platyną w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Holandii i podwójną platyną we Włoszech i Szwajcarii. Piosenka była także w Top 20 listy Hot AC Airplay w Stanach Zjednoczonych. W 2018 roku Tom Walker wydał dwa kolejne single, a w październiku pojawił się gościnnie w piosence "Walk Alone" zespołu Rudimental.

Debiutancki album Toma Walkera "What A Time To Be Alive" wydany 1 marca 2019 roku, został wyprodukowany przez znanych producentów muzycznych: Jima Abbissa (Adele, Arctic Monkeys), Steve Mac (Ed Sheeran) i Mike'a Spencera (Years & Years). W kwietniu br. muzyk rozpoczął swoją trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, podczas której wystąpił m.in. w The Roundhouse w Londynie (1 maja), następnie muzyk wyruszył w trasę koncertową po Europie. Na początku lipca artysta zachwycił polską publiczność na Festiwalu Open’er w Gdyni. W październiku będzie szansa zobaczyć Toma Walkera ponownie na żywo w naszym kraju, a będzie to podczas kameralnego koncertu w warszawskim Klubie Stodoła