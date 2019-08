Koncerty zaplanowano następująco:

25.02.2020 - Gdańsk, Ergo Arena

27.02.2020 - Szczecin, Netto Arena

Piosenkarz ma bogatą dyskografię, wydał aż 8 płyt i niezliczoną ilość singli, często koncertuje. Jego pierwszy album "Seul" został wydany w 2000 roku. W samej Francji 2,5 miliona egzemplarzy zostało sprzedanych w jedyne 11 tygodni! Kolejne albumy gwiazdy: „Reviens”, „Garou”, „Piece of My Soul”, „Gentleman Cambrioleur”, „Version intégrale” ukazywały się w stosunkowo krótkich odstępach czasu. Wiele utworów stało się prawdziwymi hitami jak "Seul" czy "Gitan". Błyskotliwy artysta nagrał utwór "Sous le vent" z Celine Dion, - ich bogata w pomysły muzyczne współpraca trwała kilka lat. Po tym czasie Garou chciał być artystycznie „wolny” i tworzyć bez ograniczających go schematów. Wybrał własną, niezależną drogę. W 2012 roku jego 6 płyta "Rhythm and blues" została złotą płytą już tydzień po wydaniu. Przy ostatnim wydanym - 8 albumie "Au milieu de ma vie" współpracę podjęli utalentowani autorzy tekstów: Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo, Gérald de Palmas.

Garou jest multiinstrumentalistą, gra na: gitarze, fortepianie, klawesynie, jak również na trąbce. Otrzymał wiele nagród przemysłu muzycznego, m.in. "World Music Awards", "Le Félix - Révélation au Québec".