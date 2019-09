Céline Dion w ramach trasy COURAGE WORLD TOUR zaśpiewa w Polsce dwa razy: 23 maja w Atlas Arenie w Łodzi i 25 maja w TAURON Arenie Kraków. Niekwestionowana diva o niezwykłym głosie, kochana przez miliony fanów na całym świecie, powróci do Polski po dwunastu latach od swojego pierwszego koncertu w naszym kraju. To będzie niezwykłe wydarzenie pierwszej połowy przyszłego roku. Bilety do regularnej sprzedaży trafią 4 października o godzinie 10:00. Wcześniej ruszy przedsprzedaż. Organizatorem koncertów Céline Dion w Polsce jest agencja Prestige MJM.

Artystka powraca na największe areny koncertowe świata w fantastycznym stylu. Odwiedzi niemal setkę miast na kilku kontynentach! Po sześciu latach przerwy zaprezentuje publiczności swoje najnowsze anglojęzyczne wydawnictwo płytowe Céline COURAGE, które do sprzedaży trafi 15 listopada.

Céline Dion - to wokalna potęga, jeden z najbardziej rozpoznawalnych, powszechnie szanowanych symboli sukcesu w historii muzyki popularnej. Mając 18 lat miała już na swoim koncie olbrzymią liczbę nagród, a w latach 90. artystka zupełnie zdominowała światowe i popowe listy przebojów. Od tego momentu, podczas ponad 35-letniej nieprzerwanej kariery, sprzedała prawie 250 milionów albumów. Céline Dion zdobyła ogromną liczbę nagród i wyróżnień, w tym: pięć nagród Grammy, dwa Oscary, siedem nagród American Music Awards, 20 nagród Juno (Kanada) i 40 nagród Félixa (Quebec). Podczas World Music Awards w 2004 roku otrzymała nagrodę Diamond, która potwierdziła jej pozycję, jako najlepiej sprzedającej się wokalistki wszech czasów. Została również laureatką prestiżowego wyróżnienia Icon Award, przyznaną przez Billboard Music Awards w 2016 roku za całokształt twórczości. Jest jedną z najbardziej poszukiwanych i najczęściej nagrywających gwiazd na rynku.