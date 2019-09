Każdy z singli pokazuje inne oblicze „odważnego” (z nazwy) albumu. Pierwsza od sześciu lat anglojęzyczna płyta będzie ma zawierać zarówno ballady, jak ii szybsze, taneczne nagrania.

„Imprefections” to piosenka o krytycznym podejściu do swojego piękna. „Lying Down” przypomina nam o zmianie podejścia do życia po zakończeniu toksycznej relacji. „Courage” to hymn o siłe, odwadze i niezłomności, kiedy podejmujemy nowe wyzwania. Na albumie znajdzie się także udostępniony wcześniej utwór „Flying On My Own”, który był pierwszym krokiem na nowej ścieżce kariery kanadyjskiej diwy. Przy nowych kompozycjach artystka pracowała między innymi z Davidem Guettą, LP, Stevem Aokim i Sią.

Celine zapowiedziała trasę koncertową po ponad pięćdziesięciu miastach Stanów Zjednoczonych i Kanady. Niedługo można się jednak spodziewać kolejnych niespodzianek.

Okładka płyty "Courage" / Materiały prasowe / Andrew Whelan

Celine Dion sprzedała ponad 250 milionów albumów na całym świecie, zdobyła pięć statuetek Grammy, dwa Oscary, siedem American Music Awards, 20 JUNO Awards i wiele innych. Od kwietnia 2019 roku Celine stała się nową ambasadorką L’Oréal Paris’. Stale jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych artystek na Ziemii.