James Arthur zagra 30 stycznia w warszawskim klubie Stodoła. Bilety trafią do sprzedaży 13 września.

Ostatnie lata były niezwykłe dla Jamesa. Niedawno został nagrodzony za ponad miliard odtworzeń jego międzynarodowego przeboju nr 1. ‘Say You Won’t Let Go’ na platformie Spotify. Tylko 18 nagrań osiągnęło taki wynik w historii Spotify, a James jest jednym z 10 artystów na całym świecie, który to osiągnął, obok Drakea, Eda Scheerana i Justina Biebera. James Arthur sprzedał w sumie ponad 25 milionów albumów na całym świecie.

Miesięcznie 22 miliony osób słucha muzyki Jamesa Arthura na platformie Spotify, a teledyski na jego kanale YouTube zostały wyświetlone 1,5 miliarda razy. Z kolei album ‘Back From The Edge’ z 2016 roku trafił prosto na 1. miejsce list przebojów w Wielkiej Brytanii i został wielokrotnie pokryty platyną na całym świecie.

James wydaje swój trzeci album ‘You’ 18 października, na którym ukażą się takie przeboje jak 'Naked', 'Falling Like The Stars' oraz 'Empty Space', a także nowe utwory z Travisem Barkerem (Blink 182) i Adamem Lazzarą z Taking Back Sunday. Ta składanka piętnastu utworów to zbiór najodważniejszego oraz najbardziej różnorodnego materiału artysty z twardo brzmiącymi tekstami, mieszanką stylów muzycznych i piekącym wokalem kogoś, kto ma sporo do zrzucenia z siebie.