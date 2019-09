Koncert trzech zespołów zaplanowano na 12 lutego 2020 roku. Wejściówki na warszawski Torwar tafią do sprzedaży 13 września.

Five Finger Death Punch ogłasza swoją największą trasę koncertową po europejskich arenach, która odbędzie się w styczniu i lutym 2020 r. Towarzyszyć im będzie legenda metalu, formacja Megadeth, która dołączy do składu jako gość specjalny. W roli supportu wystąpi zespół Bad Wolves.

Gitarzysta Zoltan Bathory z zespołu Five Finger Death Punch mówi o składzie trasy: Skład jest potężny. Bad Wolves był przełomowym odkryciem ostatnich lat i z pewnością uda im się podgrzać atmosferę. Megadeth nie wymaga przedstawiania, są absolutnymi legendami. Wkład Dave'a Mustaine'a w ten gatunek jest nieoceniony. Uważam go za jednego z ojców założycieli nie tylko thrashu, ale i heavy metalu w ogóle, ponieważ jego riffy i gra na gitarze wpłynęły na wszystkich, którzy znaleźli się w promieniu eksplozji Megadeth… a to ogromny promień.

Trasa odwiedzi 14 krajów europejskich, rozpoczynając 20 stycznia w Hartwall Arenie w Helsinkach w Finlandii, a kończąc 20 lutego w Budapest Sportarena, na Węgrzech. Dzisiaj rozpoczyna się przedsprzedaż VIP. Ogólna sprzedaż rozpocznie o godzinie 9:00 w piątek, 13 września. Podczas tego wydarzenia, którego nie można przegapić, fani mogą spodziewać się zapełnionych aren.