Jubileuszowy Imielin Blues Festival potrwa dwa dni. Na sobotę zaplanowano: konkursowe przesłuchania, koncert laureatów konkursu oraz występy bluesrockowego zespołu Old Wave i Big Gilsona z zespołem.

W muzyce Gilsona blues miesza się z tradycyjnymi brazylijskimi i karaibskimi dźwiękami. Artysta od trzech dekad z powodzeniem koncertuje regularnie w USA, Kanadzie, Ameryce Południowej i Europie. W swym rodzinnym kraju nagrał ponad piętnaście płyt.

Drugiego dnia festiwalu na scenie „Sokolni” wystąpią natomiast: Limit i Przyjaciele (w przeszłości pod tym szyldem występowali z zespołem między innymi tacy artyści jak: Thijs Van Leer, Martin Turner, Nick Simper, Jerzy Styczyński, Dariusz Kozakiewicz, Ryszard Sygitowicz, i Wojciech Hoffmann) oraz Darek Łach Band.

Do 10 listopada, organizatorzy festiwalu czekają na zgłoszenia wykonawców, którzy chcieliby spróbować swoich sił w konkursie. - Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne, pamiątkowe statuetki oraz występ podczas głównego koncertu imprezy. Jak co roku, podstawowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie zgłoszenia wraz z dwoma nagranymi utworami, które będą materiałem dla komisji kwalifikacyjnej. W konkursie mogą wziąć udział tylko zespoły nieprofesjonalne, czyli takie, które nie mają podpisanego kontraktu z żadnym impresariatem i wytwórnią płytową. Zapraszam utalentowanych artystów, grających szeroko rozumianego bluesa do spróbowania sił na festiwalu – mówi Grzegorz Kapołka, dyrektor IBF oraz przewodniczący konkursowego jury.