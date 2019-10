Thom Yorke z projektem Tomorrow’s Modern Boxes wystąpi na Open’er Festival 2020. Legenda muzyki alternatywnej przybywa do Polski ze swoim solowym projektem.

Występ odbędzie się w ramach światowej trasy doskonale przyjętego albumu „Anima” zawita w Gdyni 1 lipca i zaprezentuje się na Tent Stage.

Przez trzy dekady jego twórczość przyjmowała wiele form, obejmując szerokie spektrum gatunków. Dziś, bez względu na to, czy jesteśmy fanami Radiohead czy wyczekujemy jego pobocznych i solowych projektów, jego status jest niepodważalny - Thom Yorke to legenda współczesnej alternatywy.W lipcu przybędzie do Gdyni, razem z Nigelem Godrichem, jego wieloletnim producentem i współpracownikiem, oraz Tarikiem Barrim - artystą wizualnym. Wspólnie zagrają przekrój jego solowej twórczości.



W 2019 roku ukazał się najnowszy, świetnie oceniany album Thoma Yorke'a "Anima", który został stworzony z Godrichem. Wydawnictwo, któremu towarzyszył wyreżyserowany przez Paula Thomasa Andersona film, jest pierwszym solowym albumem Yorke’a, który znalazł się na szczycie zestawienia Billboard Dance/Electronic Albums oraz drugim w pierwszej dziesiątce najlepszych płyt na Wyspach.

EARLY BIRD TICKETS w sprzedaży (do wyczerpania puli)



Karnet 4 DNI - 539 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 639 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 419 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 489 PLN

Bilet jednodniowy - 299 PLN