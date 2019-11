Kto jeszcze nie widział żywiołowego spektaklu jakim jest koncert KISS, ma niebywałą szansę nadrobić zaległości. 15 lipca 2020 roku KISS zagra w Arena Gliwice.

Dzięki swoim charakterystycznym koncertom na żywo, KISS przez dziesięciolecia udowodnił, że tworzą najbardziej kultowe i rock'n'rollowe show. Członkowie The Rock & Roll Hall of Fame, z ponad 100 milionami sprzedanych albumów, podkreślają, że ta trasa jest dedykowana milionom fanów z KISS Army.

"Wszystko, co zbudowaliśmy i wszystko, co zdobyliśmy w ciągu ostatnich czterech dekad nie byłoby możliwe, gdyby nie miliony ludzi na całym świecie, którzy przez te lata wypełniali kluby, areny i stadiony. To będzie największe święto dla tych, którzy nas widzieli i ostatnia szansa, którzy nie mieli jeszcze okazji. KISS Army - żegnamy się ostatnią trasą koncertową podczas największych koncertów. Odejdziemy tak, jak przyszliśmy … Niepokorni i Niepowstrzymani"- mówi zespół.

Przedsprzedaże:

Fan Club KISS Army: 10 listopada (niedziela) od godz. 10:00 - 13 listopada (środa) do godz. 09:00

Citi Handlowy: 11 listopada (poniedziałek) od godz. 10:00 - 13 listopada (środa) do godz. 09:00

Ticketmaster: 12 listopada (wtorek) od godz. 10:00 na Ticketmaster.pl - 13 listopada (środa) do godz. 10:00

Bilety w regularnej sprzedaży dostępne będą od środy 13 listopada od godz. 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.