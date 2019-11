Kanadyjski wokalista Matt Dusk proponuje wycieczkę w czasy, w których u szczytu popularności był jego idol – Frank Sinatra. W czasy elegancji i zmysłowości, zadymionych klubów Las Vegas z lat 60-tych, gdy na listach przebojów królowały dzisiejsze standardy - "Come Fly With Me", "I’ve Got You Under My Skin", czy "Fly Me To The Moon".

„Śpiewałem te piosenki od kiedy stać mnie było na wypożyczenie smokingu” mówi Matt. „Nie ma nic bardziej swingującego, niż wejście na scenę, na której zespół intonuje już standard, który znają wszyscy. Show, który nagraliśmy jest hołdem złożonym muzyce, muzykom i wspomnieniom z tamtych czasów”.

Z 12 albumami w dyskografii, Matt Dusk prezentuje teraz nagrania artysty, który jest jego największą inspiracją. „Piosenki Franka są z nami od dekad i wykonywaniu ich towarzyszy wiele zabawnych historii. Niektóre śpiewałem swojej córce, gdy się urodziła, inne wykonywałem na imprezach z okazji rozwodu” – śmieje się.

„Trudno wyobrazić sobie kogoś, kto nie wie kim był Sinatra. Ale z moich rozmów z ludźmi poniżej 30-stki wyłaniają się takie osoby. Chciałbym przedstawić im jako pierwszy kogoś, kto bez wątpienia był jednym z najważniejszych wokalistów XX wieku i inspiracją takich artystów, jak Bob Dylan czy U2. Wielka Muzyka nie umiera nigdy – tak jak i dorobek Franka.”

Album „Sinatra with Matt Dusk” ukaże się wiosną 2020 r. W naszym kraju, z racji ogromnej popularności artysty, na płytę trafi także niespodzianka dla polskiej publiczności – szczegóły wkrótce.

Wiosną 2020 roku zaplanowane są koncerty promujące nadchodzący album artysty.

4 maja 2020 – Warszawa, Teatr Muzyczny Roma

Bilety w cenie: 129 zł (strefa D), 159 zł (strefa C), 199 zł (strefa B), 249 zł (strefa A)

7 maja 2020 – Katowice, NOSPR

Bilety w cenie: 100 zł (strefa D), 140 zł (strefa C), 170 zł (strefa B), 220 zł (strefa A)

12 maja 2020 roku – Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

Bilety w cenie: 99 zł (strefa D), 139 zł (strefa C), 169 zł (strefa B), 219 zł (strefa A)