Najnowsza edycja Metal Hammer Festival odbędzie się 4 czerwca w katowickim Spodku. Headlinerem festiwalu będzie jedna z najbardziej oryginalnych amerykańskich grup, Deftones. Bilety trafią do sprzedaży w piątek, 22 listopada.

Jedna z najbardziej innowacyjnych amerykańskich grup muzycznych, formacja, której twórczość od lat balansuje gdzieś między alternatywą, neurotycznym rockiem i metalem, określana czasem przez krytyków mianem "Radiohead metalu". Kapela, której przewodzi Chino Moreno, jeden z najbardziej charyzmatycznych i ekspresyjnych wokalistów naszych czasów. Zespół, który od lat nie kłania się ani trendom, ani mediom, po prostu robią swoje i robią to znakomicie. Jedyni i niepowtarzalni, królowie spokojnych fal i dzikich nawałnic na bezmiernym oceanie dźwięków, Deftones.

Formacja powstała w 1988 r. w Sacramento, a założona została przez trójkę przyjaciół z jednego liceum: Chino Moreno, Abe'a Cunninghama i Stephena Carpentera, skład wkrótce na stałe uzupełnił basista Chi Cheng, a w 1999 roku oficjalnie szeregi grupy zasilił DJ i klawiszowiec Frank Delgado. Od 2008 roku obowiązki basisty w grupie pełni Sergio Vega. Zespół zadebiutował w 1995 roku za sprawą krążka "Adrenaline", jednak prawdziwy sukces przyszedł wraz z trzecią płytą, "White Pony" (2000 r.), w samych tylko Stanach album uzyskał status Platynowej Płyty, a utwór "Change (In The House Of Flies)" grany był w każdej stacji rockowej pod niemal każdą szerokością geograficzną.

Z tej płyty pochodzi też utwór "Elite", za który zespół otrzymał statuetkę Grammy w kategorii Best Metal Performance. Dyskografię grupy zamyka album "Gore" (2016), ósma studyjna płyta w dorobku kapeli, magazyn Rolling Stone pisał, że Moreno jawi się tutaj jako odpowiednik Morrisseya, śpiewający do gitar w stylu Meshuggah. W 2020 roku zespół pojawi się nie tylko na trasie koncertowej w Europie, ale i wyda swój kolejny album, Chino Moreno w najnowszych wywiadach zapowiada premierę tego krążka w przyszłym roku. Na polskim koncercie grupy na pewno nie zabraknie kultowych utworów Deftones, a być może pojawią się i nowe kompozycje. Jednak bez względu na to, jaką set listę grupa zaprezentuje, na pewno czeka nas jedno z najbardziej intensywnych koncertowych przeżyć 2020 roku.

Oprócz Deftones na scenie pojawią się również inne gwiazdy zagraniczne i polskie.

METAL HAMMER FESTIVAL 2020

DEFTONES

+ goście specjalni

04.06.2020 - Spodek, Katowice

Otwarcie bram: 15:00

Start: 16:00

Ceny biletów - w przedsprzedaży/ w dniu koncertu:

▪️ Loża - 400/ 420 zł

▪️ Sektory czerwone H, J - 300/ 320 zł

▪️ Sektory czerwone + sektory niebieskie do X rzędu - 260/ 280 zł

▪️ Sektory niebieskie od XI rzędu - 199/ 219 zł

▪️ Płyta - 220/ 240 zł