Joe Satriani wraca do Polski. Artysta zagra 5 maja 2020 w Warszawie, w klubie Stodoła.

Na koncertach będzie można usłyszeć utwory z nowego albumu, którego premiera zaplanowana jest na kwiecień. Artysta zapowiada, że występy na żywo będą również zawierały uwielbiane przez fanów utwory takie jak “Surfing With The Alien”, “Cherry Blossoms”, “Always with Me, Always with You” czy ”Flying In A Blue Dream”.

Obok Satriani, w skład zespołu koncertowego, który będziemy mieli szanse usłyszeć w warszawskim klubie Stodoła wchodzą: znany perkusista Kenny Aronoff (John Fogerty), basista Bryan Beller (Aristocrats) i klawiszowiec Rai Thistlethwayte (Thirsty Merc).

Przez dwie dekady wirtuoz gitarowy podróżował po świecie, grając wyprzedane koncerty zarówno jako headliner, jak i założyciel i pomysłodawca słynnego cyklu koncertów „G3”. Satriani wydał do tej pory wiele albumów studyjnych oraz albumów w wersji live, które sprzedały się w ponad 10 milionach egzemplarzy na całym świecie. Z jego wielu solowych albumów, dwa z nich zyskały status platyny, a cztery inne pokryły się złotem. Artysta ma również na swoim koncie 15 nominacjami do nagrody Grammy.