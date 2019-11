Podobnie jak w ubiegłym roku, Sylwester odbędzie się pod hasłem „Wrocław Respect”. „To będzie wydarzenie bez precedensu w skali świata. Po raz pierwszy w historii sylwestrów światowych, odbędzie się wielkie show z językiem migowym” – zapowiedział w środę reżyser i prowadzący tegoroczną zabawę sylwestrową Paweł Gołębski.

Jak mówił, na scenie pojawi się kilkudziesięciu „wózkersów”, a także osoby niesłyszące, niewidome czy niedowidzące. „Chcemy wciągnąć na scenę wszystkich tych, których do tej pory nikt nigdy podczas widowisk nie uwzględniał. Jeżeli jesteśmy miastem spotkań, to zróbmy to trochę inaczej. I taka jest cała idea +Wrocław Respect+ - by wciągnąć osoby niepełnosprawne nie tylko na widownię, zapewniając platformę, podest widokowy, tak jak zrobiliśmy to w zeszłym roku, ale by wciągać ich na scenę do współtworzenia” – tłumaczył Gołębski.

Organizatorzy Sylwestra musieli uwzględnić fakt, że w tym czasie do Wrocławia przyjedzie ok. 40 tys. młodych ludzi z całego świata w ramach Europejskiego Spotkania Młodych Taize. „Sylwestrowy wieczór będzie dla nich wieczorem pożegnalnym. Będą oni uczestniczyć w Hali Stulecia we wspólnej modlitwie, a następnie po godzinie 20 wszyscy przyjadą na Rynek, tak więc będzie się tam bawić ogromna ilość ludzi” – dodał Gołębski.

„Nie zawsze osoby z niepełnosprawnością chcą czegoś +dedykowanego+ tylko dla tych dla wózkach albo tylko dla osób niewidomych. Chcemy mainstreamu miasta, chcemy uczestniczyć w tych wydarzeniach, w których wrocławianki i wrocławianie i cała Europa bierze udział” – mówił dyrektor biura Wrocław Bez Barier Bartłomiej Skrzyński.

Dyrektor Strefy Kultury Wrocław Krzysztof Maj zapowiedział, że wrocławianie Nowy Rok przywitają z najbardziej rozpoznawalnymi gwiazdami młodego pokolenia. Na scenie pojawią się m.in. Kamil Bednarek, Ewa Farna, chór Sound'n'Grace, grupa akrobatów Everest, czy Wrocław Respect Choir. Wystąpią oni wraz z wyłonionymi w castingach artystami z niepełnosprawnościami. Tuż przed północą 200 uczestników Sylwestra wykona w języku migowym przebój tegorocznego Męskiego Grania "Sobie i Wam".

W Rynku ustawiona zostanie scena o powierzchni 300 metrów kwadratowych, która będzie się przeobrażać w kolejne mosty, m.in. Rędziński, Grunwaldzki, Tumski

wydarzenie będzie tłumaczone na język migowy, a pod sceną wyznaczone będzie miejsce dla osób poruszających się na wózkach. Tak jak w poprzednich latach przywitanie Nowego Roku odbędzie się bez pokazów pirotechnicznych.