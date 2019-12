Zespół Guns N' Roses, który w 2016 roku zelektryzował świat wiadomością o swoim historycznym powrocie, ogłosił właśnie daty koncertów w 2020 roku.

Rozpoczynająca się w środę 20 maja w Lizbonie (Portugalia) w Passeio Maritimo De Alges trasa, przeniesie się następnie do innych europejskich miast, gdzie zespół zagra swoje największe przeboje. Guns N’ Roses odwiedzą takie kraje jak Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Austria, Włochy, Szwajcaria, Polska, Czechy i Holandia, a następnie udadzą się do Dublina (Irlandia), gdzie zagrają w Marlay Park 27 czerwca 2020. Dodatkowy koncert, który odbędzie się w Szkocji, zostanie ogłoszony w 2020 roku.

Koncert w Warszawie zaplanowano na 17 czerwca. Ceny biletów nie są jeszcze znane. Sprzedaż ogólna wystartuje w środę, 18 grudnia o 10.00.

Guns N’ Roses powracają do Europy po raz trzeci od rozpoczęcia ich trasy koncertowej Not In This Lifetime w 2016 roku. Zespół zagrał swoje niezliczone przeboje dla ponad 5,5 miliona fanów na całym świecie w trakcie 160 występów na stadionach, arenach, czy podczas festiwali. Same europejskie koncerty w 2017 i 2018 roku niosą za sobą niewyobrażalną ilość fanów, których liczba sięgnęła ponad 1,6 miliona. Trasa Not In This Lifetime, wyprodukowana i wypromowana przez Live Nation, została okrzyknięta trzecią najbardziej dochodową trasą wszech czasów.