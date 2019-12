Po sukcesie ostatniego singla "Don't Start Now", który ma już ponad 240 milionów streamów i sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy, Dua Lipa prezentuje "Future Nostalgia". Inspirowany latami 80. numer zwiastuje nadchodzący album oraz nowy rozdział w karierze artystki.

"Future Nostalgia" to tytułowy utwór z nowej płyty, który pozwoli wam wytrwać do Nowego Roku - mówi Dua Lipa. - Napisałam tę piosenkę pewnego południa w Los Angeles z pomocą Jeffa Bhaskera i Coffee. To lekki, zabawny numer z dystansem, który bardzo nam się spodobał, więc postanowiliśmy się nim podzielić.

Od premiery w 2015 roku, debiutancki album Dua Lipy rozszedł się w ponad 4 milionach egzemplarzy, a promujące zestaw single przekroczyły nakład 40 milionów. Dua Lipa oficjalnie została najczęściej słuchaną wokalistką w historii Spotify, ponadto jest najmłodszą artystką z miliardem odsłon na YouTube. W 2018 roku zdobyła 3 nagrody BRIT, a rok później kolejną statuetkę za singiel "One Kiss" z Calvinem Harrisem. Na koncie ma również 2 wyróżnienia Grammy oraz zachwycający występ otwierający ceremonię Europejskich Nagród Muzycznych MTV w hiszpańskiej Sevilli, gdzie wykonała "Don’t Start Now".