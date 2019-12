W piątek na rynku ukazało się nowe wydawnictwo dokumentujące działalność zespołu Pink Floyd od 1987r., czyli od 22. roku działalności.

Kolekcja, składająca się z 16 płyt, zawiera między innymi ponad 6 godzin niepublikowanych wcześniej nagrań audio i wideo związanych z płytami „A Momentary Lapse of Reason", „The Division Bell" i „The Endless River" oraz pełen, niepublikowany zapis koncertów z Wenecji (1989) i Knebworth (1990).

Na płytach znajdziemy również pierwsze wydanie ostatniego wspólnego występu Davida Gilmoura (wokalisty i gitarzysty zespołu), Nicka Masona (perkusisty) i Richarda Wrighta (odpowiedzialnego za instrumenty klawiszowe i śpiew) w hołdzie zmarłemu w 2006r. członkowi Pink Floyd Sydowi Barrettowi, niepublikowany materiał z prób trasy „Pulse", pełnometrażowy film Iana Emesa „The Endless River" oraz repliki programów koncertowych, książeczkę z tekstami i 60-stronicowy album ze zdjęciami.

Piosenka „A Momentary Lapse of Reason" (z albumu o tym samym tytule) ukazała się w nowej wersji autorstwa Davida Gilmoura i Andy'ego Jacksona (współpracującego z Pink Floyd reżysera dźwięku). Ponadto na płytach nie zabrakło też nowych miksów w formacie 5.1, pierwszych wydań utworów na Blu-rayu i 7-calowych singli.

Zespół Pink Floyd powstał w Anglii w 1965 roku, a ich najbardziej rozpoznawane hity wyprodukowano w składzie: Roger Waters , David Gilmour, Richard Wright, Nick Mason. Początkowo Pink Floyd tworzyli w stylu rhythm’n’blues, po czym ewoluowali w kierunku psychodelicznego i progresywnego rocka. Stale eksperymentując, stworzyli sporo oper rockowych i albumów koncepcyjnych (czyli albumów skupionych wokół jednego wiodącego tematu).

Ze względu na ciągłe zmiany w nazwie i modyfikacje składu zespołu, Pink Floyd byli początkowo niszowymi artystami, ale ich kariera nabrała tempa po dołączeniu Syda Barretta – gitarzysty i autora uznanych tekstów. Od tamtej pory zaczęli stale koncertować w londyńskich klubach.

Pierwszym wydawnictwem Pink Floyd była zarejestrowana w styczniu 1967 r. ścieżka dźwiękowa do filmu "Tonite Let's All Make Love In London", ale za ich oficjalny debiut płytowy uważa się singiel "Arnold Layne", zaś debiutancki album to "The Piper of the Gates of Dawn" z tego samego roku.

Produkcje te przyjęły się na tyle dobrze, że w kolejnych latach działalności zespół intensywnie koncertował. Ich występy przypominały jednak formą bardziej spektakle teatralne niż koncerty rockowe. Grupa wykorzystywała efekty wizualne (pokazy slajdów i filmów) oraz skonstruowany specjalnie na ich zamówienie system nagłośnienia pozwalający imitować efekt wydobywania się dźwięku z dowolnego punktu sali.

Następnie nagrali jeszcze 14 innych płyt. W 2014 roku wydali swój finałowy album studyjny „The Endless River” i tym samym zakończyli działalność.

W 1995 grupa Pink Floyd otrzymała nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy utwór instrumentalny za "Marooned" z albumu "The Division Bell". W 1996 zespół został wprowadzony do muzeum Rock and Roll Hall of Fame. w Ohio, w USA.(