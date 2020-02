Na inauguracji festiwalu wystąpią brytyjskie trio Shiafa i międzynarodowy Thomas Galliano Quartet. Pierwszy zespół tworzą Rachel Mussson (saksofon tenorowy i sopranowy), Pat Thomas (elektronika i fortepian) i Mark Sanders (perkusja), a drugi - Thomas Galliano (perkusja), Simon Chivallon (fortepian), Yoni Zelnik (bass) i Illyes Ferrera (saksofon altowy).

W czwartek zaprezentują się Rafał Gorzycki Ensemle XIII w polsko-japońskim składzie: Michał Górczyński (klarnet, klarnet basowy), Jakub Królikowki (fortepian), Rafał Gorzycki (perkusja) i Miho Iwata (taniec butoh), a także Daniel Toledo Quartet, który tworzą Ekwadoryczyk Daniel Toledo (kontrabas), Piotr Orzechowski (fortepian), Kuba Więcek (saksofon altowy) i Michał Miśkiewicz (perkusja).

Kolejnego dnia na scenie na kontrabasie zagra Sławek Janicki a zaśpiewa Sainkho Namtchylak, pochodząca z autonomicznej republiki Tuwa w Rosji, a także polsko-fińskie trio RGG, tworzone przez Macieja Grabowskiego (kontrabas), Krzysztofa Gradziuka (perkusja), Łukasza Ojdanę (fortepian) i Verneri Pohjolę (trąbka).

W sobotę zagra Jan Ptaszyn Wróblewski Quartet, w którego składzie, oprócz lidera z saksofonem tenorowym, wystąpią Wojtek Niedziela (fortepian), Marcin Jahr (perkusja) i Andrzej Święs (kontrabas). Tego wieczoru zaprezentuje się również Michał Urbaniak Organator - Michał Urbaniak (skrzypce, saksofon altowy, saksofon tenorowy), Wojtek Karolak (organy Hammonda), Michael Patches (trąbka) i Frank Parker (perkusja).

Festiwal zakończy w nocy z soboty na niedzielę występ grupy Adam Went and Friends. Zagrają Adam Went (saksofon tenorowy), Wojciech Niedziela (piano rhodes), Zbigniew Wrombel (kontrabas) i Marcin Jahr (perkusja).

Festiwalowi będzie towarzyszyć wystawa "Tomasz Stańko w fotografii Andrzeja Tyszko 1982-2014".

Festiwal narodził się w 2001 r. w klubie studenckim Od Nowa, noszącym obecnie nazwę Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa. Pomysłodawcą imprezy był do dziś sprawujący funkcję szefa festiwalu Mirosław "Maurycy" Męczekalski. Nazwa imprezy nawiązuje zarówno do nazwy klubu, jak i idei powrotu do grania jazzu w klubach studenckich. Toruński klub jest miejscem, gdzie od kilku dziesięcioleci grana jest muzyka jazzowa.

Jazz Od Nowa Festival od początku był imprezą o dużym rozmachu organizacyjnym, a grono znakomitych wykonawców zawsze przyciągało miłośników jazzu. W dotychczasowych edycjach festiwalu występowali praktycznie wszyscy czołowi polscy muzycy jazzowi, m.in. Adam Makowicz, Urszula Dudziak, Wojciech Karolak, Michał Urbaniak, Janusz Muniak oraz wielu znanych wykonawców zagranicznych, m.in. Hiram Bullock, Victor Lewis, David Friesen, Al Foster, Greg Osby, Giovani Mirabassi i Peter Broetzmann.