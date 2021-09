"Z wielką przyjemnością mogę ogłosić nasz powrót na trasę” – powiedział Danny Carey. Ostatnie 18 miesięcy były, delikatnie mówiąc, wyzwaniem, ale ze wspaniałych prób płyną wspaniałe lekcje i wspaniałe nagrody. Naprawdę nie możemy się doczekać, aby się nimi z wami podzielić”.

Bilety trafią do sprzedaży 1 października o 10:00 a na koncerty w UK I Irlandii o 9:00. Członkowie TOOL Army mogą nabyć bilety w przedsrpzedaży już 28 września od 10:00 (przedsprzedaż potrwa 24 godziny).

Daty na trasie koncertowej TOOL:

23.04 Copenhagen, DK Royal Arena

25.04 Oslo, NO Spektrum

26.04 Stockholm, SE Avicii Arena

28.04 Hamburg, DE Barclaycard Arena

29.04 Frankfurt, DE Festhalle

2.05 Manchester, UK AO Arena Manchester

4.05 Birmingham, UK Resorts World Arena

6.05 Dublin, IE 3Arena

9.05 London, UK The O2 Arena

12.05 Paris, FR AccorHotels Arena

13.05 Antwerp, BE Sportpaleis

15.05 Berlin, DE Mercedes-Benz Arena

17.05 Cologne, DE Lanxess Arena

19.05 Amsterdam, NL Ziggo Dome

21.05 Krakow, PL TAURON Arena Kraków

23.05 Prague, CZ O2 Arena

24.05 Budapest, HU SportAréna