Wśród dotychczas ogłoszonych gwiazd znaleźli się m.in. Dua Lipa, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Jessie Ware, Royal Blood, Years & Years czy Michael Kiwanuka. Festiwal odbędzie się w Gdyni, na Lotnisku Kosakowo, 29 czerwca – 2 lipca, 2022!

W tym roku formacja wygrała Eurowizję kawałkiem "Zitti E Buoni", co poskutkowało ogromnym skokiem sprzedaży ich muzyki, a w zaledwie kilka tygodni później mogli pochwalić się złotem oraz platyną w kilkunastu krajach. Ich drugi album "Teatro d’ira – Vol. I" miał premierę 19 marca, a w lipcu ukazało się wideo do "I Wanna Be Your Slave", które niemal natychmiast stało się numerem 1 na YouTube we Włoszech oraz uplasowało się w Top 20 najpopularniejszych klipów muzycznych na świecie. W ostatnich miesiącach Måneskin pobił szereg rekordów, stając się między innymi pierwszym włoskim zespołem, który w tym samym czasie umieścił dwa kawałki ("Beggin'" i "I Wanna Be Your Slave") w Top 10 w UK.